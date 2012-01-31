برپایی نمایشگاه پنجه های شیطانی در چناران/ آغاز ثبت نام مسابقات قرآن طلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرماندهی مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی از برپایی نمایشگاه مفهومی پنجه های شیطانی و بصیرت انقلاب به مناسبت دهه فجر در چناران خبر داد.

حجت الاسلام صداقت صادقی اظهار کرد: این نمایشگاه به همت پایگاه بسیج طلاب مدرسه علمیه معصومیه و با هدف بصیرت افزایی در شهرستان چناران برپا می شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه پنجه های شیطانی و بصیرت انقلابی با اعتباری بالغ بر10میلیون ریال برپا شده است تصریح کرد: این نمایشگاه به موضوعات پوشش و حجاب، نمادهای شیطان پرستی، مهدویت و انجمن حجتیه، جنگ نرم، بیداری اسلامی، موسیقی پرداخته و ایستگاه بلوتوث صلواتی، فروشگاه حجاب و محصولات فرهنگی از دیگر فعالیت های این نمایشگاه است.

حجت الاسلام صادقی ابراز کرد: در حاشیه این نمایشگاه مسابقه نقاشی دهه فجر ویژه کودکان و جشن میلاد حضرت رسول اکرم(ص) در 21بهمن ماه برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: نمایشگاه پنجه های شیطانی و بصیرت انقلابی 12بهمن ماه ساعت 9صبح با حضور امام جمعه و مسوولین این شهرستان در مدرسه علمیه معصومیه چناران افتتاح و تا 21بهمن ماه دایر است.

ثبت نام مسابقات قرآن طلاب و روحانیان بسیجی در مشهد آغاز شد

معاون آموزش مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی از آغاز نجمین دوره مسابقات قرآن طلاب و روحانیان بسیجی استان خبر داد.

حجت الاسلام غلامحسین محمدی اظهارکرد: این مسابقات با هدف گسترش فرهنگ قرآنی در بین طلاب و روحانیون، ارتقاء سطح مفاهیم قرآنی و افزایش حافظان قرآن برگزار می شود.

وی اظهار کرد: مسابقات قرآن کریم برای پنجمین سال متوالی در سطح طلاب و روحانیون بسیجی در رشته های قرائت، حفظ کل، 15 و20جزء و مفاهیم شامل جزء یک تا هشت از تفسیر نمونه برگزار می شود.

یادآوری می شود که این مسابقات با رقابت طلاب و روحانیون بسیجی برادر 28بهمن ماه در سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی استان برگزار و به نفرات برتر جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

اجرای 47 برنامه بصیرتی توسط بسیج طلاب در دهه فجر

فرمانده مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی گفت: طلاب و روحانیون بسیجی خراسان رضوی با بیش از 47 برنامه بصیرتی و انقلابی در دهه فجر یاد و خاطره حماسه سازی رهبر انقلاب و ملت شریف ایران در بهمن57 را گرامی می دارند.

حجت الاسلام رضا سرور بیان کرد: با توجه به تقارن دهه فجر انقلاب اسلامی با هفته وحدت، برنامه های این دهه با تلاشی مضاعف و با حماسه سازی طلاب و روحانیون بسیجی در سراسر استان برگزار می شود.

وی اذعان کرد: فضاسازی سطح پایگاه های مقاومت بسیج طلاب، پخش سرودهای انقلابی، تهیه و توزیع بسته های فرهنگی، اردوی بصیرتی کارکنان مرکز بسیج روحانیون خراسان رضوی در20بهمن ماه، برگزاری کارگاه های آموزشی، کرسی های آزاد اندیشی، گردهمایی خانوادگی بسیجیان طلبه خواهر از جمله برنامه های دهه فجر است.

حجت الاسلام سرور ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی فوتسال جام فجر ، برنامه کوهنوردی گردان176عاشورا، همایش دو روزه بصیرتی خواهران طلبه بسیجی، برگزاری حلقه های پژوهشی، برگزاری نشست های سیاسی، مسابقه حفظ سوره فجر برای نیروهای وظیفه از دیگر فعالیت های این مرکز در دهه فجر است.

وی با اشاره به دو همایش ویژه به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: همایش زن و جهاد اقتصادی 10بهمن ماه در سبزوار و همایش بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی با سخنرانی حضرت آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد 13بهمن ماه در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار خواهد شد.