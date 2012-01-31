پلیس در تعقیب کلاهبردار یک میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، خرداد سال گذشته دهها نفر از مالباختگانی که هر کدام از آنها مبالغ چند میلیون تومانی را برای پیش خرید مسکن به شخصی به هویت مرتضی رضوی پرداخت کرده بودند ، با مراجعه به دادگاه عمومی فشافویه با طرح شکایت از این فرد اظهار داشتند: مرتضی به تعهدات خود برای تحویل مسکن به آنها عمل نکرده و بدون بازپس دادن پیش پرداخت خرید مسکن ، متواری شده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور رئیس شعبه 101 جزایی دادگاه فشافویه ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

تحقیقات کارآگاهان پایگاه نهم نشان داد که مرتضی رضوی از سال 85 با تأسیس دفتر ساخت و ساز املاک به نام دفتر ساختمانی "گل های بهشت" در شهرک بهشت منطقه حسن آباد ، اقدام به پیش فروش واحدهای مسکونی در این شهرک کرده است. او حتی در چندین نوبت نیز نسبت به تحویل واحدهای مسکونی آماده شده به متقاضیان اقدام و همین موضوع باعث شدهبود تا دیگر ساکنان شهرک به وی و فعالیت های ساختمانی او اعتماد کنند. در سال 89 و در مرحله جدید تحویل واحدهای مسکونی او اقدام به پیش خرید دهها واحد مسکونی کرد .

در ادامه تحقیقات کارآگاهان مشخص شد که با گذشت مدتی از زمان انعقاد قرارداد میان مالباختگان و مرتضی رضوی و در شرایطی که وی وعده تحویل واحدهای مسکونی در فاصله زمانی کوتاه به مالباختگان را داده بود، به صورت ناگهانی ناپدید و زمانیکه متقاضیان خرید مسکن به محل ساخت و ساز واحدهای خود مراجعه کرده اند ، در کمال تعجب متوجه می شوند که اصولا هیچگونه زمین و فعالیت ساختمانی وجود نداشته است.

سرهنگ محمدیان - رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با ادامه تحقیقات انجام شده از سوی کارآگاهان تاکنون دهها مالباخته در خصوص این پرونده شناسایی شده اند که ارزش تقریبی این پرونده ، تا این لحظه به بیش از یک میلیارد تومان بالغ گردیده است .

وی در ادامه با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش چهره متهم از سوی مقام قضایی گفت : با توجه به متواری بودن متهم ، دستور انتشار بدون پوشش چهره متهم به همراه مشخصات کامل وی از سوی قاضی پرونده صادر شده است . از کلیه افرادی که موفق به شناسایی متهم تحت تعقیب به نام مرتضی رضوی ، فرزند حسین ، متولد 1346 شده و اطلاعاتی از محل های تردد و یا مخفیگاه وی در اختیار دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 73948281 در اختیار کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.

