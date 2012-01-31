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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

رافع:

خانه های داوطلب روستایی باید حفظ و توسعه یابد

خانه های داوطلب روستایی باید حفظ و توسعه یابد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به فعالیت بیش از هزار خانه داوطلب روستایی در سطح کشور بر توسعه این خانه ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه آیین تجلیل از جمعیت هلال احمر استان البرز که در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد، افزود: در حال حاضر بیش از هزار خانه داطلب روستایی در سطح کشور فعال است که امیدوار به افزایش این تعداد هستیم.

وی گفت: این خانه ها با همکاری و مشارکت مدیریت بحران، بهداریها، بخشداریها و استانداریهای سراسر کشور ایجاد شده است.

رافع هدف از راه اندازی خانه های داوطلب روستایی را توسعه فعالیتهای جمعیت هلال احمر در کشور و آموزش روستائیان در امر امداد و نجات برشمرد.

رئیس سازمان روستایی جمعیت هلال احمر کشور آموزشهای مختلف امدادی به روستائیان را در کاهش تلفات و مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث موثر ارزیابی و تاکید کرد: خوشبختانه هم اکنون این آموزشها در حال انجام است.

فعالیت بیش از دو میلیون داوطلب با هلال احمر

رافع گفت: در حال حاضر بیش از دو میلیون نیروی داوطلب در سطح کشور با جمعیت هلال همکاری می کنند.

به گفته رافع در طرح ملی فرشتگان و حامیان سعادت با کمک خیران و افراد نوع دوست، بیش از 70 هزار خانواده بی سرپرست و بد سرپرست تحت حمایت قرار گرفتند.

کد مطلب 1521803

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