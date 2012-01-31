رستمی: تدوین آنتولوژی شعر بعد از انقلاب یک ضرورت است

کاظم رستمی، شاعر و پژوهشگر در گفتگویی با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت تدوین آنتولوژی شعر پس از انقلاب اسلامی در ایران گفت: هر عقل سلیمی اذعان دارد که تدوین چنین اثری ضرورت دارد. اتفاقاً به تازگی از سعید بیابانکی هم شنیدم که دکتر شفیعی کدکنی به این نکته اشاره‌ای کرده است.

وی ادامه داد: سال‌هاست که من این مساله را در مقالاتم مطرح می‌کنم که در مطالعه شعر ابتدا لازم است شعر را به ماهو شعر بررسی کنیم و نه اینکه آن را در ترکیب اضافی با مسائل دیگر قرار دهیم؛ مثلا بگوییم شعر دفاع مقدس، شعر پایداری و .... آنچه در مطالعه شعر لازم است این است که حیثیت و هستی شعر را به عنوان حقیقت واقعی و مستقل بپذیریم.

شاعر مجموعه «آوازهای سرخ بلوط» در تبیین بیشتر نظرش توضیح داد: همانطور که مثلاً حقیقتی چون اجتماع را بر اساس اینکه حقیقتی مستقل است، می‌پذیریم و آنگاه آن را در ترکیب با دیگر ارکان قرار می‌دهیم، باید درباره شعر هم اینگونه عمل شود. ادبیات و شعر را همیشه به صورت یک عنصر اضافه‌شده به واقعیتی دیگر حساب کرده‌ایم؛ در حالی که باید یک نگاه مستقل به شعر و ادبیات داشته باشیم.

رستمی افزود: درباره شعر فارسی هم باید ابتدا هویت مستقل و مجزای آن را بپذیریم و آنگاه تاثیر و تاثرش را با اجتماع و بوم فرهنگی ملت بررسی کنیم. انقلاب اسلامی یک اتفاق تاریخی است که یک کشور و مردمش را به شدت تحت تاثیر قرار داد و حالا باید دید ادبیات و شعر چه نسبتی با این اتفاق برقرار کرده و بر اثر این انقلاب چه اتفاقی در شعر افتاده است.

وی حفظ استقلال ماهیت شعر را نکته‌ای کلیدی دانسته و تاکید کرد: برای تدوین یک آنتولوژی لازم است بررسی همه جانبه با این عنوان که شعر فارسی به ماهو شعر فارسی نسبت به پدیده انقلاب اسلامی با همه شئوناتش چه تاثیر و تاثری داشته است، آنگاه می‌شود آنتولوژی شعر پس از انقلاب را تدوین کرد.

این شاعر آیینی اضافه کرد: اگر چنین نگاهی داشته باشیم، آنگاه این نگاه می‌تواند پایه‌ای برای مطالعه جریان‌های مختلف شعری و شاعران مختلف باشد.

رستمی با تایید اینکه در تدوین چنین آنتولوژی‌ای نباید هیچ‌یک از جریان‌ها و افراد را حذف کرد، عنوان کرد: در کار علمی و پژوهشی حذف افراد و جریان‌ها پذیرفته نیست و این دغدغه از آنجا نشات می‌گیرد که ما ادبیات را به عنوان حقیقت مستقل ندیده‌ایم بلکه نگاه‌های مختلف از جمله سیاسی بر آن حاکم بوده و همین امر باعث حذف شده است. این اتفاق هم مختص یک دیدگاه سیاسی خاص نیست، بلکه هر دیدگاه سیاسی به حذف طرف مقابل انجامیده است.

وی ادامه داد: من در بسیاری از کتاب‌های پژوهشی و جامعه‌شناسی ادبیات و حتی شناختنامه‌هایی که توسط افراد و انتشارات غیردولتی منتشر شده است، دیده‌ام که آنها نیز افراد و جریان‌های شاخص مقابل را حذف کرده‌اند و حتی از افرادی چون قیصر امین‌پور و سیدحسن حسینی نیز گذشته‌اند و گویی جریان شعر ایران در دهه 40 متوقف شده است. از سوی دیگر هم جریان مقابل به حذف چهره‌هایی که آنها را مقابل خود دانسته، اقدام کرده است.

این شاعر با اشاره به اینکه تا وقتی نگاه سیاسی حاکم باشد آنچه پا پس می‌کشد عدالت علمی است، گفت: درباره حمایت یا حمایت نکردن دولت از تدوین چنین آنتولوژی‌ای هم من حرفی نمی‌زنم، چون فکر می‌کنم وارد شدن به این مبحث خودش بحث را سیاسی می‌کند. من معتقدم بزرگان ادبیات صرف‌نظر از هر نوع نگاه سیاسی و تنها مبتنی بر نگاه علمی و ادبی برای تدوین چنین اثری اقدام کنند.

رستمی در پایان گفت: یقین دارم ما چهره‌های شاخصی در دو جریان آکادمیک و ذوقی ادبیات کشورمان داریم که بتوانند در گروهی گرد هم آمده و این اثر را به طور جامع و علمی تدوین کنند. ما در هر دو جریان آکادمیک و ذوقی کشورمان بزرگانی دارند که می‌توانند عادلانه و مستقل و به دور از هر نوع سیاست‌زدگی و نگاه سلیقه‌ای و جناح‌بندی آنتولوژی شعر پس از انقلاب ایران را تدارک ببینند.