به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی پولی تحت عنوان" نخستین سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید" با حضور تصمیم سازان پولی، صاحب‌نظران اقتصادی، بانکداران و تولیدکنندگان برگزار خواهد شد. سیاست‌های پولی و پیامدهای آن در حوزه تولید، بانکداری و اقتصاد کلان در این گردهمایی به بحث گذاشته می‌شود.

کمیته علمی این همایش متشکل از چهره های برجسته ای از صاحب نظران، بانکداران و تولید کنندگان است. موسی غنی‌نژاد، مسعود نیلی، محمدمهدی بهکیش، اکبر کمیجانی، محمدهادی مهدویان، پرویز عقیلی کرمانی و فرخ قبادی اعضای کمیته علمی همایش را تشکیل می دهند.

همگرایی درباره مسائل مربوط به سیاست‌های پولی و پیامدهای آن در حوزه تولید، بانکداری و اقتصاد کلان میان این چهار ضلع حوزه اقتصاد از اهداف اصلی همایش عنوان شده است.