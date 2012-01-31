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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

روزنامه دنیای اقتصاد گردهمایی پولی برگزار می‌کند

روزنامه دنیای اقتصاد گردهمایی پولی در 25 و 26 بهمن ماه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گردهمایی پولی تحت عنوان" نخستین سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید" با حضور تصمیم سازان  پولی، صاحب‌نظران اقتصادی، بانکداران و تولیدکنندگان برگزار خواهد شد. سیاست‌های پولی و پیامدهای آن در حوزه تولید، بانکداری و اقتصاد کلان در این گردهمایی به بحث گذاشته می‌شود.

کمیته علمی این همایش متشکل از چهره های برجسته ای از صاحب نظران، بانکداران و تولید کنندگان است. موسی غنی‌نژاد،  مسعود نیلی، محمدمهدی بهکیش، اکبر کمیجانی، محمدهادی مهدویان، پرویز عقیلی کرمانی و فرخ قبادی اعضای کمیته علمی همایش را تشکیل می دهند.

همگرایی درباره مسائل مربوط به سیاست‌های پولی و پیامدهای آن در حوزه تولید، بانکداری و اقتصاد کلان میان این چهار ضلع حوزه اقتصاد از اهداف اصلی همایش عنوان شده است.

کد مطلب 1521806

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