پنج پروژه ورزشی در شهریار در دست اجرا است

احمد عبدالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر عملیات احداث سالن ورزشی اصیل آباد که یکی از بزرگ ترین سالنهای ورزشی شهرستان است، در دست اجرا و دارای 24 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی افزود: برای احداث این سالن در مجموع تاکنون 300 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

احداث سالن ورزشی در فردوسیه

این مسئول به احداث زمین چمن مصنوعی شهید رهنما در شهریار اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر سالن ورزشی فردوسیه با اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان و پیشرفت فیزیکی 35 درصد در دست احداث است.

عبدالوند ادامه داد: احداث سالن ورزشی جوقین با اعتبار 200 میلیون تومان و 45 درصد پیشرفت فیزیکی، احداث سالن ورزشی حصارساتی با 40 درصد پیشرفت فیزیکی و 150 میلیون تومان اعتبار از دیگر پروژه های ورزشی این شهرستان است.

اتمام تمامی پروژه ها در نیمه اول سال آینده

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار یادآور شد: تمامی این پروژه ها تا نیمه اول سال آینده به اتمام می رسد و افتتاح خواهد شد.

وی گفت: با بهره برداری از این سالنها و اماکن ورزشی، سرانه ورزشی در شهرستان شهریار افزایش مطلوبی خواهد یافت.