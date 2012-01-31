سه امتیاز بازی با شیرین فراز را می گیریم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی اظهار داشت: روز جمعه بازی سختی را برابر تیم شیرین فراز داریم ولی با این وجود تنها به سه امتیاز این بازی خانگی فکر می کنیم و امیدواریم با پیروزی در این دیدار، دل هوادارانمان را شاد کنیم.

وی با اشاره به مصدومیت رسول علیزاده، اظهار داشت: رسول علیزاده در یکی از تمرینات تیم دچار مصدومیت شد و به همین خاطر نتوانستیم در بازی با گل گهر سیرجان از این مهره ارزشمند استفاده کنیم.

خطیبی افزود: متاسفانه مصدومیت این بازیکن هنوز برطرف نشده و به احتمال زیاد وی به بازی با شیرین فراز نیز نخواهد رسید.

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با اشاره به محرومیت دو بازیکن این تیم در دیدار این هفته تیمش برابر شیرین فراز یادآور شد: به جز علیزاده، سامان نریمان جهان در بازی گذشته برابر گل گهر سه کارته شد و بازی با شیرین فراز را از دست داد و همچنین بهمن کامل نیز در بازی گل گهر اخراج شد و نمی تواند در بازی این هفته برای ماشین سازی به میدان برود.

وی به وجود بازیکنان جانشین خوب در تیم ماشین سازی اشاره کرد و گفت: هر چند سه بازیکن اصلی در ترکیب تیم حضور ندارند امانفرات جایگزین مناسبی برای آنان داریم که می توانند همانند بازیکنان اصلی تاکتیک های تیم را در زمین مسابقه پیاده کنند.

خطیبی در پایان با قدردانی از حضور تماشاگران ماشین سازی در بازیهای خانگی این تیم افزود: هواداران ماشین سازی واقعا بهترین تماشاگران هستند و امیدواریم آنها همانند بازیهای گذشته با حضور خود در ورزشگاه انگیزه مضاعفی به تیم بدهند تا سه امتیاز این بازی خانگی را کسب کنیم.