به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری دیدار تیم‌های راه‌آهن شهرری و شهرداری تبریز از هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر که روز یکشنبه هفته جاری در ورزشگاه اکباتان برگزار شد، حسین کاظمی و مهرداد کفشگری به شدت با هم برخورد کرده و دچار مصدومیت شدند.

علیرضا شهاب، پزشک تیم راه آهن در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت این بازیکنان مصدوم گفت: حسین کاظمی در این برخورد دچار شکستگی فک بالا شده و صورتش باید بی‌حرکت باشد، به همین دلیل نمی‌تواند سه هفته تیم را همراهی کند.

وی با بیان اینکه کاظمی می‌تواند در تمرینات گروهی شرکت کند ولی برای پیشگیری از وارد آمدن ضربه مجدد به فک، در مسابقات، تیم راه‌آهن را همراهی نخواهد کرد، افزود: در این برخورد سه دندان کاظمی هم شکسته است، ضمن اینکه در صحنه‎‌ای دیگر سرش دچار خراش سطحی شد و مشکلی ندارد.

پزشک تیم فوتبال راه‌آهن شهرری در مورد مهرداد کفشگری اظهار داشت: این بازیکن هم سرش 9 بخیه خورده و باید استراحت کند، پس نمی‌تواند در بازی آینده به میدان برود.

دیدار تیم‌های فوتبال فجرسپاسی شیراز و راه‌آهن شهرری در هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15:30 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می‌شود.