برنامه های ایام الله دهه فجر تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صباغ مسئول کمیته مراسم ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی صبح امروز در نشست خبری خود با اشاره به سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: به یقین شجره طیبه این انقلاب با بهره گیری از چشمه زلال معارف و اعتقادات دینی مردم مسئول و فداکار ایران اسلامی و با تکیه بر ریشه های استوار یپشینه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آنان بارور و پرثمر شده است.

وی در ادامه افزود: دشمنان اسلام و انقلاب با تهدیدها و توطئه های خود تلاش می کنند تا مردم حضور کمرنگ و کم فروغی در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن داشته باشند.

صباغ همچنین خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی سرآغاز بیداری اسلامی است و بدون شک معجزه الهی بود که به دست معجزه گر امام خمینی (ره) به انجام رسید که امروز تاثیر انقلاب اسلامی در منطقه و بر آشفتن شعله خشم مردم مسلمان و غیر مسلمان و بسیاری از کشورها را شاهد هستیم.

مسئول کمیته مراسم ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه حضور مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن قطعا نوید بخش حضور چشمگیر مردم در انتخابات پیش رو خواهد بود، اظهار داشت: امسال مراسم عید انقلاب همراه با عید بزرگ ولادت پیامبر اکرم (ص) و میلاد فرخنده امام جعفر صادق (ع) با هفته وحدت همراه خواهد بود.

وی در ادامه اظهار داشت: ویژگی خاص یوم الله 22 بهمن این است که خارج از ایام عزاداری برگزار می شود و با حضور پرشور و نشاط مردم برنامه های متنوعی در خیابان های منتهی در خیابان آزادی انجام خواهد گرفت.

مسئول کمیته مراسم ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی در تشریح برنامه های مراسم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، به هفته استقبال اشاره کرد و گفت: به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره راحل در هفته استقبال از فجر، مراسم ادای احترام اقشار مردم و مسئولان را با اهدا و نثار گل به حرم مطهر امام راحل را از تاریخ دوم بهمن داشته ایم که البته تا پایان دهه فجر ادامه خواهد داشت.

صباغ در بخش دیگری از سخنانش به مراسم یوم الله 12 بهمن، سالروز ورود تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این مراسم راس ساعت 9:33 صبح در حرم مطهر امام برگزار می شود.

مسئول کمیته مراسم ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی به مراسم ویژه محل جلوس حضرت امام خمینی (ره) در بهشت زهرا اشاره کرد وعنوان داشت: امام عظیم الشان پس از ورود به میهن اسلامی در تهران به بهشت زهرا (س) آمدند و در جوار مزار شهیدان انقلاب اسلامی، سخنرانی تاریخی خود، پیام انقلاب اسلامی را به جهانیان اعلام نمودند. در همین راستا همه ساله به منظور یادآوری خاطره آن روز بزرگ و مهم در تاریخ، مراسم ویژه ای در محل جلوس آن امام عظیم الشان برگزار می شود.

وی در خصوص سایر برنامه های یوم الله 12 بهمن گفت: مسیر حرکت امام راحل در سال 57، توسط بالگردهای نیروهای مسلح از فرودگاه مهرآباد تا حرم مطهر و گلزار شهدای بهشت زهرا (س) گلباران خواهد شد.

صباغ به تمهیدات برای مراسم دوازدهم بهمن اشاره کرد و اظهار داشت: هماهنگی با شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکت مترو برای سهولت ایاب و ذهاب مردم در مراسم، که در این رابطه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تمامی میادین و پایانه ها و از طریق مساجد، پایگاه های مقاومت بسیج، کانون ها و مراکز فرهنگی (از ساعت 6:30 صبح) اقدامات لازم را به عمل می آورد. همچنین مترو تهران از ساعت 6 صبح تا پایان مراسم آماده ارائه خدمات برای سهولت ایاب و ذهاب مردم است.

وی در خصوص برنامه شامگاه بیست و یکم بهمن نیز گفت: بانک تکبیر، توسط مردم در شامگاه بیست و یکم بهمن در ساعت 21 ( به یاد ایام دوران انقلاب) و همزمان اجرای برنامه نورافشانی در 22 منطقه تهران و سیصد شهرستان سراسر کشور و پرواز بالن های کوچک دستی بر اسمان شهرها در ساعت 21 انجام خواهد شد.

صباغ به مراسم یوم الله بیست و دوم بهمن اشاره کرد و گفت: این مراسم با راهپیمایی پرخروش و حماسه ساز مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در تهران و همزمان در 817 شهر و شهرستان و 4000 روستا در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: در تهران مردم از مساجد و مسیرهای ده گانه که اعلام می شود از ساعت 9 صبح در راهپیمایی شرکت می کنند و به سوی میدان آزادی حرکت خواهند کرد.

مسئول کمیته مراسم ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی در پایان گفت: مراسم رسمی یوم الله بیست و دوم بهمن در میدان آزادی راس ساعت 10 صبح با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران و با حضور خانواده های معظم شهیدان، ایثارگران، جانبازان و مردم فهیم و همیشه در صحنه و همچنین مسئولان لشکری و کشوری، رهبران و نمایندگان اقلیت های دینی، سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران و میهمانان خارجی آغاز خواهد شد.