تولید 145 هزار تن چغندرقند در مهاباد/ افزایش 15 هزار تنی میزان تولید

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر علیزاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: چغندرکاران مهاباد امسال با تحویل 145 هزار تن محصول به کارخانه های قند، 15 هزار تن بیش از حد پیش بینی امسال، تولید کردند.

وی میانگین برداشت چغندرقند در هکتار 50 تن دانست و اظهار داشت: 145 هزار تن محصول از سطح سه هزار هکتار زمین زیر کشت چغندرقند برداشت شده که این میزان، بالاترین رقم تولید طی چند سال گذشته است.

کارشناس زراعت جهاد کشاورزی مهاباد با اشاره به ارسال 145هزار تن محصول به کارخانه های فرآوری آذربایجان غربی و خارج از استان، عنوان کرد: برداشت محصول چغندرقند مهاباد از 25 شهریور ماه سالجاری آغاز شده است.

آذربایجان غربی یکی از قطبهای اصلی تولید چغندرقند کشور بوده که امسال با تولید دو میلیون تن محصول 50 درصد از کل چغندر تولیدی کشور را به خود اختصاص داده است.

کارخانه قند پیرانشهر با 354 هزار تن بیشترین میزان و میاندوآب با 240 هزار تن کمترین میزان محصول را در مدت 130 روز فعالیت فصلی خود تحویل گرفته اند.

هم اکنون 60 هزار تن محصول در حال بارگیری بوده و تا پایان فصل تحویل، به دو میلیون تن می رسد که این میزان 50 درصد از کل چهار میلیون تن چغندرقند کشور است.