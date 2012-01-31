دین محور مناسبات بسیاری از کشورهای جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه شانزدهمین دوره مسابقات سراسری مدیحه‌سرایی و هم‌خوانی قرآن کریم با بیان اینکه انقلاب اسلامی در متن دو قطب و نظام فارغ از معنویت شکل گرفت و در آن سال‌ها کسی فکر ایجاد انقلاب اسلامی ایران را نمی‌کرد، اظهار داشت: امروز به برکت انقلاب در داخل کشور و کشورهای اسلامی نگاه ارزشمند قرآنی و دینی را می‌بینیم.

وی با بیان اینکه اصفهان ظرفیت‌های زیادی در عرصه‌های فرهنگی و فکری دارد که تفکر شیعی سبب شکل گیری آن در مقطعی فرهنگی در اصفهان شده است، گفت: این ظرفیت‌ها در عمق تاریخ ریشه دارد و وجود مراکز علمی، حوزه‌ها، دانشگاه‌ها، مهدهای قرآنی و جمع قابل توجهی از قاریان بین‌المللی قرآن کریم در اصفهان، زمینه مساعدی را برای دستیابی به آینده معنوی‌تر را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته باور قیام‌های مردمی در کشورهای اسلامی برای افرادی که در نظام‌های سیاسی به مطالعه می‌پرداختند، کار دشواری بود، بیان داشت: اما امروزه الهام‌های انقلاب اسلامی و نظام سیاسی ایران در کشورهای اسلامی خاورمیانه قابل مشاهده است.

ذاکر اصفهانی با اشاره به قیام‌های مردمی بر ضد نظام سرمایه داری در آمریکا تاکید کرد: این قیام‌های مردمی گویای این واقعیت است که نظام سرمایه‌داری غرب نیز نتوانسته به گونه‌ای که شایسته تعالی انسان است، طی مسیر کند.

وی با اشاره به اینکه بیش از دو دهه از فروپاشی نظام مارکسیسم می‌گذرد، گفت: جهان آینده برای دنیای غرب جهانی با شرایط فعلی خواهد بود و غربی‌ها پوچی را در آینده تاریخ مشاهده می‌کنند.