اعلام زمان تعویض کارت معافیت و پایان خدمت سربازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد از آنجا که طرح تعویض کارت‌های معافیت و پایان خدمت قدیمی با کارت هوشمند از تاریخ دهم دی ماه سالجاری با تعویض کارت‌های قدیمی معافیت از خدمت آغاز شده، سازمان وظیفه عمومی به منظور رفاه حال متقاضیان و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های آنان برای اجرای این طرح اولویت‌بندی بر اساس سال اخذ کارت قدیمی معافیت و پایان خدمت در نظر گرفته است که دارندگان کارت‌های معافیت قدیمی طبق زمانبندی ذیل فرصت داشته تا به منظور اخذ کارت هوشمند خود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه کنند.

- از سال 1388 به بعد از تاریخ 10/10/1390 تا 10/11/1390

-از سال 1380 تا 1387 از تاریخ 10/11/1390 تا 10/12/1390

- از سال 1370 تا 1379 از تاریخ 10/12/1390 تا 10/1/1391

- از سال 1360 تا 1369 از تاریخ 10/1/1391 تا 10/2/1391

لازم به ذکر است تاریخ مذکور قابل تمدید نبوده و پس از انقضای مهلت فوق کارت‌های قدیمی از اعتبار ساقط می شوند.



