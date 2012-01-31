تجاری سازی 10میلیاردی اختراعات/ اعطای وام قرض الحسنه به اختراعات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در نشست خبری پیش از ظهر امروز سه شنبه با تاکید بر اینکه با برگزاری سه دوره جشنواره شکوفایی و نوآوری به اهداف این معاونت نزدیک شدیم، افزود: تجمیع مخترعان و سرمایه گذاران، معرفی نیازمندیها و تکمیل چرخه تولید ثروت از طریق تجاری سازی اختراعات از اهداف برگزاری این جشنواره است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، برگزاری جشنواره های منطقه ای اختراعات را از برنامه های این معاونت در سال 90 ذکر کرد و اظهار داشت: در سال جاری 8 جشنواره منطقه ای برگزار شد که جشنواره های منطقه ای فارس، کویر یزد، کوهرنگ، البرز، سبلان، دماوند و خلیج فارس از جمله این جشنواره ها است.



وی ادامه داد: در جشنواره های منطقه ای هزار و 113 اختراع داوری شد که از این تعداد 292 طرح تاییدیه علمی سطح 3 را دریافت کردند.



آمار اختراعات داوری شده از سوی معاونت علمی



سلطانخواه با بیان اینکه اختراعات با 3 روش مورد داوری قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: سامانه اختراعات از سال 87 راه اندازی شده است که تاکنون 7 هزار و 403 طرح که متقاضی داوری بودند وارد این سامانه شده است که از این تعداد 560 اختراع از بنیاد ملی نخبگان تاییدیه علمی دریافت کردند.



معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برگزاری جشنواره های استانی را از روشهای داوری طرحها عنوان کرد و یادآور شد: این جشنواره در سالهای 88 و 89 برگزار شد که اختراعات عرضه شده به صورت حضوری داوری شدند.



وی برگزاری جشنواره شکوفایی و نوآوری را سومین روش داوری اختراعات نام برد و خاطر نشان کرد: چهارمین دوره این جشنواره از 15 تا 18 بهمن ماه در مصلی امام خمینی برگزار می شود.



میزان تجاری سازی اختراعات



رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به میزان تجاری سازی اختراعات، اضافه کرد: چهارمین دوره جشنواره شکوفایی و نوآوری در حالی برگزار می شود که میزان تجاری سازی اختراعات نسبت به دوره های قبل جهش قابل توجهی داشته است.



وی میزان تجاری سازی اختراعات در دومین دور برگزاری را 3.4 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: تا سومین دوره برگزاری جشنواره شکوفایی و نوآوری موفق به تجاری سازی اختراعات به میزان 10 میلیارد تومان شدیم.



سلطانخواه با تاکید بر اینکه این آمار مربوط به اطلاعاتی می شود که در اختیار معاونت علمی قرار گرفته است، ادامه داد: به نظر می رسد که آمارهای غیر رسمی از این میزان بیشتر است.



توسعه جشنواره های منطقه ای



معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه تاکنون 10 هزار و 500 اختراع در جشنواره های منطقه ای حضور یافته اند، گفت: از این تعداد اختراعات عرضه شده بیش از هزار و 600 اختراع مورد تایید قرار گرفت که از سوی بنیاد ملی نخبگان به میزان 6 میلیارد تومان حمایت شدند.



وی افزایش تعداد جشنواره های منطقه ای را از برنامه های این معاونت در سال 91 دانست و افزود: در سال آینده سعی خواهد شد جشنواره های منطقه ای به صورت گسترده تری برگزار شود به گونه ای که از 8 منطقه به 10 منطقه افزایش یابد.



حمایت های بنیاد ملی از اختراعات تایید شده

سلطانخواه به حمایت های این معاونت از اختراعات تایید شده اشاره کرد و اظهار داشت: برای حمایت از اختراعات تایید شده وام قرض الحسنه 50 تا 300 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.