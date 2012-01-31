پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد شاهرود در مقطع کارشناسی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، واحد آموزش دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود اعلام کرد: این دانشگاه آماده است تا در رشته های کارشناسی پیوسته و از بین کسانی که سابقه شرکت در آزمون 90-88 را داشته اند در کلیه رشته های موجود در این دانشگاه دانشجو بپذیرد.

هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود45 رشته تحصیلی در مقاطع علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم پایه و پزشکی دارد که البته مقطع کارشناسی رشته های پزشکی شامل این فرصت نمی گردد.

آموزش دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود اعلام کرده است: داوطلبان شرکت در دوره های کارشناسی این دانشگاه فرصت دارند تا برای ثبت نام و ارائه مدارک خود به این واحد مراجعه و یا با شماره تلفن 3394289-0273 تماس حاصل نمایند.