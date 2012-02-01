به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی عصر روز سهشنبه 11 بهمن با برگزاری 3 پنل و یک جلسه کارگاهی پرسش و پاسخ درباره وضعیت این حوزه به کار خود خاتمه داد.
این برنامه با حضور رسول جعفریان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و جمعی از پژوهشگران حوزه تاریخ در سالن مشروطه این کتابخانه برگزار شد.
عنوان پنل سوم این نشست تخصصی «نقد و کاربرد» بود که در این نشست سه تن از پژهشگران حوزه تاریخ مقالات خود را درباره موضوع مورد بحث ارائه کردند.
آذری: هر آنچه تاکنون درباره تاریخنگاری جنگ منتشر شده، بیشتر خاطرهنگاری بوده است تا تاریخ شفاهی
غلامرضا آذری خاکستر در مقالهای به بررسی مرز میان خاطره و تاریخ شفاهی و اهمیت این تفاوت در تدوین کتابهای جنگ پرداخت.
وی گفت: توجه جدی به مسئله جنگ و تدوین کتابهایی در این موضوع طی سالهای گذشته، خواننده را با دو تفکر متفاوت مواجه میکند؛ نخست اینکه آیا متن منتشر شده، خاطرات رزمندگان، فرماندهان و یا شاهدان عینی جنگ تحمیلی است یا تراوشهای قلمی تدوین کنندگان این حوزه؟
این پژوهشگر اضافه کرد: در برخی از این موارد، تدوین کنندگان چنان در جزئیات جنگ وارد شدهاند که جنگ برای خوانندگان، تخیلی تداعی میشود.
آذری خاکستر افزود: عموماً مستندسازی موضوعات مطروحه جنگ و واکاوی و به چالش کشاندن موضوع در این قبیل آثار، وجود ندارد و هر آنچه منتشر شده، بیشتر خاطرهنگاری بوده است تا تدوین تاریخ شفاهی.
مهرجو: اصطلاح تاریخ شفاهی در کشور ما ناشناخته است
در ادامه این پنل حبیبالله مهرجو در مقالهای با عنوان «حدود ویرایش در تاریخ شفاهی» گفت: انسجام یک تاریخ ناب، در روند تبدیل صورت شفاهی به کتبی آن است که این دو البته مستلزم یکدیگرند و نقص یکی باعث نقص دیگری میشود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین راههایی که امروزه در اروپا و آمریکا برای حل این معضل به کار میرود، استفاده از تاریخ شفاهی است؛ اصطلاحی که در کشور ما ناشناخته مانده و بعضاً هم اگر در جایی نامی از آن برده شود، در مفهوم علمی آن نیست.
مهرجو گفت: پیاده سازی و ویرایش، در شمار اساسیترین کارهای تاریخ شفاهی و در عین حال، در زمره سختترین آنهاست. باید دقت کرد که در ویرایش تاریخ شفاهی، آهنگ گفتار حفظ شود و طوری نباشد که واقعه بیان شده توسط راوی، با یک ویرایش ناشیانه، دچار تغییر ماهوی شود.
به اعتقاد این پژوهشگر عرصه تاریخ برای این تشخیص، کافی است راوی پس از مطالعه متن ویرایش شده صحبتهایش، آن را گفتار خود بداند نه اینکه برای خود او نیز مبهم باشد.
وی از این روش به عنوان رعایت حدود ویرایش در تاریخ شفاهی و خاطرات نام برد و نقش ویراستاران را نیز در این زمینه یادآور شد و گفت: وظیفه ویراستار اصلاح اغلاط، زدودن اضافهها، جایگزین کردن کلمات مناسبتر و پاسداشت دستور و قواعد زبان فارسی است نه تغییر آهنگ نوشتار.
مهرجو افزود: البته برای داشتن نوشتاری روان، موضوع و قلم نویسنده هم بسیار مهم است و یک نویسنده خوب باید یک ویراستار خوب هم باشد تا بتواند کلمات را مناسب و در جای خود قرار دهد.
آخرین سخنران این پنل مهدی ابوالحسنی بود که در سخنانی به معرفی، تحلیل و نقد خاطرات عزت شاهی پرداخت.
ابوالحسنی: خاطرات عزت شاهی از مشهورترین نمونههای تاریخ شفاهی است
ابوالحسنی ابتدا با اشاره به فعالیتهای انتشاراتی «دفتر ادبیات انقلاب اسلامی» از سال 1372 که به گفته او بر چهار محور تاریخ شفاهی، دایره المعارف نویسی، نگارش روز شمار و ادبیات داستانی متمرکز شده است، گفت: در بخش تاریخ شفاهی این مرکز، خاطرات مبارزان دوران انقلاب به ویژه زندانیان سیاسی، بنیانگذاران سازمانها و احزاب سیاسی، نقش آفرینان رویدادها و شاهدان حوادث، با هدف تدوین تاریخ انقلاب اسلامی، ضبط و ثبت شده است
وی خاطرات عزت شاهی (از مبارزان دوران انقلاب) را در زمره مشهورترین نمونههای تولیدی حوزه تاریخ شفاهی دفتر ادبیات انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: این خاطرات، نخست در سالهای اولیه پیروزی انقلاب و قبل از هر گونه دستهبندی سیاسی و موضع گیریها توسط ابراهیم پورمنصوری، کارگردان، تهیه کننده و مجری تلویزیون، برای طرح بزرگ «تاریخ در تلویزیون» ضبط شد اما بلااستفاده ماند.
این تاریخپژوه ادامه داد: دستمایه نگارش کتاب خاطرات عزت شاهی، مجموعه مصاحبهها با وی از سال 1358 و تکمیل آنها توسط محسن کاظمی، پژوهشگر دفتر ادبیات انقلاب اسلامی بوده است.
بر اساس این گزارش، هفتمین نشست تخصصی تاریخ شفاهی با برپایی یک جلسه کارگاهی پرسش و پاسخ درباره وضعیت تاریخ شفاهی دوران معاصر به کار خود پایان داد.
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