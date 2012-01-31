استان تهران رتبه اول ثبت نام حافظان قرآنی در کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زمانی ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان تهران با توجه به پتانسیلهای وی‍ژه، در حوزه ثبت نام حافظان قرآنی رتبه اول در سطح کشور را کسب کرده است اما به لحاظ رتبه گیری برغم وجود جمعیت دانش آموزی فراوان در حوزه کشوری موفق به کسب رتبه هشتم در کشور شد.

وی با مهم برشمردن جذب حافظان قرآنی در کشور نیز افزود: در این زمینه اقدامات خوبی در حوزه آموزش و پرورش استان تهران انجام شده است تا بتوانیم میزان بیشتری از حافظان قرآن را جذب کنیم.

سال آینده دانش آموزان دبیرستان و راهنمایی پنج شنبه ها تعطیل می شوند



این مسئول در ادامه به طرح تعطیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در روزهای پایانی هفته اشاره وعنوان کرد:‌ روزهای پنج شنبه هر هفته برای دانش آموزان به عنوان روز خانواده در حوزه نظام آموزشی نامگذاری شده که در این زمینه همچنان طرح مذکور در استان تهران ادامه دارد.

زمانی اعلام کرد: از سال تحصیلی آینده مقاطع راهنمایی و دبیرستان نیز همانند مقاطع ابتدایی در روزهای پنج شنبه هر هفته تعطیل می شوند.