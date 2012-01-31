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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

نادری خبر داد:

مدارک دوره‌های آموزشهای عالی آزاد مدرک تحصیلی محسوب نمی شود

مدارک دوره‌های آموزشهای عالی آزاد مدرک تحصیلی محسوب نمی شود

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد، غیردولتی و غیر انتفاعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شرح مدارک غیررسمی دوره های آموزش عالی آزاد را اعلام کرد و گفت: این مدارک به عنوان مدارک تحصیلی محسوب نمی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی نادری گفت: مدارک غیر رسمی دوره های آموزش عالی آزاد با عناوین غیر رسمی، هم سطح، همتراز، در سطح و معادل، صرفاً برای افزایش دانش و تخصص داوطلبان بوده و مدارک صادره برای این دوره ها، مقطع تحصیلی محسوب نمی شود همچنین اعتبار قانونی برای ادامه تحصیل ندارند.

وی ادامه داد: مدارک غیررسمی دوره های آموزشهای عالی آزاد تمام دانشگاهها، موسسات، سازمانها و نهادها با عناوین ذکر شده بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقطع تحصیلی تلقی نشده و اعتبار قانونی برای ادامه تحصیل ندارد.

کد مطلب 1521821

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