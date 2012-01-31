تلفات ناشی از گازگرفتگی در زنجان 157 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزش ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس آمارها در مدت مشابه سال گذشته فقط 7 نفر دچار مسمومیت با گاز شده و جان خود را از دست داده بودند.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 310 نفر از هموطنان جان خود را در حوادث رانندگی در استان از دست دادهاند که این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهش 31 درصدی را نشان میدهد.
به کاهش31 درصدی متوفیان حوادث رانندگی در شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: در مجموع امسال شاهد کاهش 13 درصدی کشتهها در تصادفات جادهای هستیم.
فروزش، در بخش دیگری با بیان این که 48 مورد از کشتهها در تصادفات درون شهری بوده است، افزود: امسال شاهد افزایش 23 درصدی تعداد کشتهشدگان در تصادفات رانندگی به وقوع پیوسته در جادههای خاکی هستیم که این آمار تا حدودی نگران کننده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان، به کشته شدن 146 نفر در صحنه تصادف اشاره کرد و گفت: براساس تحلیل آمارها شاهد کاهش 20 درصدی تعداد متوفیان که در بیمارستانها جان خود را از دست دادهاند، هستیم.
فروزش با بیان این که 166 نفر از کشتهشدگان تصادفات رانندگی بر اثر ضربه به سر جان خود را از دست دادهاند ادامه داد: متاسفانه در رابطه با تصادفات مرتبط با موتورسیکلت امسال شاهد افزایش 37.5 درصدی هستیم که راکبان کشته شده در چنین تصادفاتی نیز جان خود را بر اثر ضربه وارده به سر از دست دادهاند.
فروزش با اشاره به این که بیشترین متوفیان مربوط به تصادفات شهرستان ماهنشان است، افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش 27.2 درصدی مرگ و میرهای ناشی از حوادث رانندگی در این شهرستان هستیم.
وی، با اشاره به این که امسال بیش از 7 هزار نفر در استان فوت شدهاند، افزود: عمده دلیل مرگ و میر ناشی از عوامل غیرطبیعی است.
