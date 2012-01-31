حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه رسانههای دیجیتال استان قم اظهار داشت: آموزش و فرهنگ سازی ارزشهای بومی و دینی در قالب رسانههای دیجیتال باید از طریق نمایشگاهها به قشر نوجوان و جوان جامعه انتقال یابد.
وی با بیان اینکه نمایشگاه محل ارائه نوآوریهای روز دنیاست ادامه داد: نمایشگاهها فرصتی را فراهم میکند تا ارزشهای ملی و دینی خود را به مردم ارائه دهیم.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسالت نمایشگاه رسانههای دیجیتال را بسیار مهم و حساس ارزیابی کرد و افزود: همین امر باعث شده که این نوع نمایشگاهها را مختص تهران نکنیم و براساس پیشرفتهای هر استان دستاوردهای رسانهای و مجازیشان را عرضه کنیم.
وی در خصوص هدف از برگزاری نمایشگاه گفت: عرضه محصولات روز رسانهای به تقویت و رشد شرکتهای نرم افزاری که اغلب رویکرد بومی و اسلامی دارند کمک شایانی میکند.
تهدیدهای رسانههای دیجیتال را باید تبدیل به فرصت کرد
علیزاده ترویج ارزشهای دینی و تقویت قدرت نرم افزاری و سخت افزاری شرکتهای داخلی را از جمله دستاوردهای نمایشگاه رسانههای دیجیتال ارزیابی کرد و گفت: هر چیز نو و جدیدی آفتهایی را در درون خود دارد که باید با سعه صدر و تیزهوشی این آسیبها را تبدیل به فرصت کرد.
وی انتقال فرهنگ دینی را به دستاوردهای روز دنیا را یکی از وظایف مهم مجموعه خود دانست و بیان داشت: اکنون این ایراد بر نمایشگاههای رسانههای دیجیتال وارد است که نمیتواند آنچنان که باید آسیبهای رسانههای مجازی را شناسایی و به مخاطبان خود که اغلب جوانان و نوجوانان هستند، ارائه دهد.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تاکید براینکه دشمن با هر حربهای که میتواند ارزشهای فرهنگی و فطری جوانان ما را نشانه میرود، افزود: رسانههای دیجیتال به رغم فواید و مزایای فراوانی که دارد، حاوی آسیبهای فرهنگی است که اهداف دشمن در تخریب ارزشهای دینی ما را تامین میکند.
مخاطب نمایشگاه باید غنی و پرمحتوا باشد
وی بر ضرورت فرهنگ سازی ارزشها از طریق نمایشگاه رسانههای دیجیتال تاکید کرد و گفت: باید به مرحلهای برسیم وقتی مخاطب به ویترینهای رنگارنگ و جدید نمایشگاهی جلب میشود، روح و فطرتش نیز از اندیشههای اسلامی سیراب شود.
علیزاده با ابراز خرسندی از پیشرفتههای صورت گرفته، در زمینههای بازیهای رایانهای و برنامههای انیمیشنی بومی و اسلامی در کشور گفت: شهر مقدس قم باید به عنوان یکی از شهرهای پیشتاز در زمینه نرم افزارهای اسلامی، آبشخور فکری و فرهنگی رسانههای دیجیتال کشور باشد.
ضرورت تقویت رویکرد آموزشی نمایشگاه
وی بر تقویت و تحکیم رویکرد فرهنگی در نمایشگاه تاکید کرد و بیان داشت: زمانی که یک دانش آموز وارد نمایشگاه رسانههای دیجیتال میشود باید فطرت و تفکر او رشد کند و تحت تأثیر آسیبهای پنهان رسانه قرار نگیرد.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تقویت کارگاههای آموزشی در کنار نمایشگاه تاکید کرد و بیان داشت: آموزش باید به موازات عرضه و فروش در این نوع نمایشگاهها رونق پیدا کند و مردم را باید با دست پر از نمایشگاه بدرقه کرد.
علیزاده خواستار همکاری و همراهی ارگانهای فرهنگی و آموزشی در برنامههای آموزشی نمایشگاه شد و افزود: در این زمینه سعی خواهیم کرد که با ارائه یک برنامه مشترک بستر آموزشی و فرهنگی نمایشگاه رسانههای دیجیتال را تقویت کنیم.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسالت نمایشگاه رسانههای دیجیتال را بسیار مهم و حساس ارزیابی کرد و افزود: همین امر باعث شده که این نوع نمایشگاهها را مختص تهران نکنیم و براساس پیشرفتهای هر استان دستاوردهای رسانهای و مجازیشان را عرضه کنیم.
وی در خصوص هدف از برگزاری نمایشگاه گفت: عرضه محصولات روز رسانهای به تقویت و رشد شرکتهای نرم افزاری که اغلب رویکرد بومی و اسلامی دارند کمک شایانی میکند.
تهدیدهای رسانههای دیجیتال را باید تبدیل به فرصت کرد
علیزاده ترویج ارزشهای دینی و تقویت قدرت نرم افزاری و سخت افزاری شرکتهای داخلی را از جمله دستاوردهای نمایشگاه رسانههای دیجیتال ارزیابی کرد و گفت: هر چیز نو و جدیدی آفتهایی را در درون خود دارد که باید با سعه صدر و تیزهوشی این آسیبها را تبدیل به فرصت کرد.
وی انتقال فرهنگ دینی را به دستاوردهای روز دنیا را یکی از وظایف مهم مجموعه خود دانست و بیان داشت: اکنون این ایراد بر نمایشگاههای رسانههای دیجیتال وارد است که نمیتواند آنچنان که باید آسیبهای رسانههای مجازی را شناسایی و به مخاطبان خود که اغلب جوانان و نوجوانان هستند، ارائه دهد.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تاکید براینکه دشمن با هر حربهای که میتواند ارزشهای فرهنگی و فطری جوانان ما را نشانه میرود، افزود: رسانههای دیجیتال به رغم فواید و مزایای فراوانی که دارد، حاوی آسیبهای فرهنگی است که اهداف دشمن در تخریب ارزشهای دینی ما را تامین میکند.
مخاطب نمایشگاه باید غنی و پرمحتوا باشد
وی بر ضرورت فرهنگ سازی ارزشها از طریق نمایشگاه رسانههای دیجیتال تاکید کرد و گفت: باید به مرحلهای برسیم وقتی مخاطب به ویترینهای رنگارنگ و جدید نمایشگاهی جلب میشود، روح و فطرتش نیز از اندیشههای اسلامی سیراب شود.
علیزاده با ابراز خرسندی از پیشرفتههای صورت گرفته، در زمینههای بازیهای رایانهای و برنامههای انیمیشنی بومی و اسلامی در کشور گفت: شهر مقدس قم باید به عنوان یکی از شهرهای پیشتاز در زمینه نرم افزارهای اسلامی، آبشخور فکری و فرهنگی رسانههای دیجیتال کشور باشد.
ضرورت تقویت رویکرد آموزشی نمایشگاه
وی بر تقویت و تحکیم رویکرد فرهنگی در نمایشگاه تاکید کرد و بیان داشت: زمانی که یک دانش آموز وارد نمایشگاه رسانههای دیجیتال میشود باید فطرت و تفکر او رشد کند و تحت تأثیر آسیبهای پنهان رسانه قرار نگیرد.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تقویت کارگاههای آموزشی در کنار نمایشگاه تاکید کرد و بیان داشت: آموزش باید به موازات عرضه و فروش در این نوع نمایشگاهها رونق پیدا کند و مردم را باید با دست پر از نمایشگاه بدرقه کرد.
علیزاده خواستار همکاری و همراهی ارگانهای فرهنگی و آموزشی در برنامههای آموزشی نمایشگاه شد و افزود: در این زمینه سعی خواهیم کرد که با ارائه یک برنامه مشترک بستر آموزشی و فرهنگی نمایشگاه رسانههای دیجیتال را تقویت کنیم.
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