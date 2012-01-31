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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

بارش برف مدارس 4 شهر آذربایجان غربی را تعطیل کرد/ راههای استان باز است

بارش برف مدارس 4 شهر آذربایجان غربی را تعطیل کرد/ راههای استان باز است

ارومیه - خبرگزاری مهر: بر اساسا اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، بارش سنگین برف، سرمای شدید و لغزندگی سطح معابر باعث شد تا مدارس مقطع ابتدایی 4 شهرستان استان در نوبت بعد از ظهر سه شنبه تعطیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این گزارش مدارس مقطع ابتدایی شهرستان های ماکو، شوط، سردشت و پیرانشهر در سری بعد از ظهر روز سه شنبه تعطیل اعلام شد

بارش برف از روز پنج شنبه هفته گذشته در شهرهای آذربایجان غربی آغاز شده است و هم اکنون نیز در اغلب شهرهای استان به غیر از شاهین دژ و بوکان بارش برف ادامه دارد.

راههای مواصلاتی آذربایجان غربی باز است

رئیس مرکز مدیریت راهها و اداره ایمنی و حریم راه و ترابری آذربایجان غربی گفت: با وجود بارش برف تمامی راههای مواصلاتی استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.

بابک شیوخی با بیان اینکه تلاش گروههای راهداری از نخستین ساعات بارندگی آغاز شده است و تمامی محورها برف روبی و نمک پاشی شده اند اظهارداشت: در حال حاضر از کیلومتر 15 به بعد محور ارومیه - میاندوآب، ترافیک گزارش شده است و گردنه های استان نیز پر برف می باشد.

وی یادآورشد: به غیر از بوکان و شاهین دژ در تمامی شهرهای استان بارندگی برف گزارش شده است و درمحور شاهین دژ - تکاب نیز کولاک شدید وجود دارد.

شیوخی اضافه کرد: با توجه به لغزندگی جاده ها ضروری است، رانندگان زنجیر چرخ، چراغ مه شکن و وسایل گرمایشی زمستانی همراه داشته و با سرعت مطمئنه در جاده ها تردد کنند.

بر اساس این گزارش، بر اثر تداوم بارش برف برخی از مدارس در شهرهای شمالی آذربایجان غربی تعطیل شده است.

کد مطلب 1521829

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