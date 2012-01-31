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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

رحمتی در گفتگو با مهر:

ساماندهی ناوگان حمل و نقل روستایی در اردبیل آغاز شد

ساماندهی ناوگان حمل و نقل روستایی در اردبیل آغاز شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل از آغاز طرح ساماندهی ناوگان حمل و نقل روستایی در این استان خبر داد.

علی رحمتی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح هم اکنون با ثبت نام از رانندگان و مالکان وسایل نقلیه فعال در ناوگان حمل و نقل روستایی استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این طرح شامل ناوگان حمل و نقل روستایی از قبیل سواری، اتوبوس، ون، مینی بوس، وانت و... است، اضافه کرد: پیش بینی می شود بالغ بر 5 هزار نفر واجد الشرایط در این طرح ثبت نام کنند.
 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل، دارا بودن شرایطی نظیر معاینه فنی، بنام بودن خودرو و سایر شرایط عمومی را از ضروریات ثبت نام در این طرح برشمرد و یادآور شد: علاوه بر این، وسایل نقلیه فعال در این حوزه باید دارای حداقل مبدا و مقصد روستایی باشند.

وی عنوان کرد: رانندگان حمل و نقل روستایی برای ثبت نام در این طرح باید با هماهنگی دهیاریها، شرکتهای حمل و نقل و نماینده اتحادیه سواریهای بین شهری با تهیه مدارک مورد نیاز به دفاتر پیشخوان منتخب اتان مراجعه کنند.
 
رحمتی تصریح کرد: در صورت عدم ثبت نام، رانندگانی که در این ناوگان عمومی فعالیت می کنند از مزایای در نظر گرفته شده ستاد مدیریت سوخت کشور محروم خواهند شد.
 
کد مطلب 1521830

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