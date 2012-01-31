میزان و مبلغ سطح پوشش بیمه عمره گزاران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش بیمه درمان، عمر و حوادث در صورت فوت به هر علت هر یک از بیمه‌شدگان، غرامت عمر به مبلغ 100 میلیون ریال پرداخت می‌شود.

در صورت بروز حادثه منجر به نقص عضو تا سقف 100 میلیون ریال و در صورت بروز حادثه منجر به از کارافتادگی دائم و کامل، غرامت به مبلغ 100 میلیون ریال پرداخت می‌شود.

در صورت بستری شدن هر یک از بیمه‌شدگان در مراکز درمانی ایران به علت بیماری یا حادثه، پرداخت غرامت تا سقف 80 میلیون ریال پرداخت می‌شود مشروط بر اینکه بیمار در بیمارستان‌های مرکز پزشکی حج ( اعم از بیمارستان‌های ایرانی یا بیمارستان‌های طرف قرارداد) پذیرش و جهت ادامه درمان نیاز به بستری در بیمارستان‌های داخل کشور داشته باشد و از طریق مرکز پزشکی حج معرفی شوند‌.

همچنین در صورتی که زائرین بیمار یا حادثه دیده که از عربستان به ایران منتقل شود برای ادامه درمان نیاز به استفاده از خدمات سرپایی همچون فیزیوتراپی یا رادیولوژی یا اینکه برای طول درمان در مقاطع مختلف نیاز به استفاده از خدمات درمانی داشته باشند تا پایان درمان تحت پوشش هزینه‌های درمان سرپایی بوده و تا سقف 8 میلیون ریال جبران خسارت خواهد شد‌.

هزینه مراجعت زائر بیمار‌، مصدوم و یا فوت شده به شهر محل اعزام تا سقف چهار میلیون و پانصد هزار ریال پرداخت می‌شود.