صادقی: از کودکی تحت تاثیر رادیو بودم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دیدار اهالی رادیو نمایش با هنرمندان عرصه تئاتر عصر روز گذشته دهم بهمن ماه در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در این مراسم، قطبالدین صادقی هنرمند دیگری بود که با حضور روی سن در سخنانی اظهار کرد: من جز چند نمایش بزرگ چون "همه پسران من"، "دشمن مردم" و... کاری برای رادیو انجام ندادهام اما این شانس را داشتهام که از کودکی تحت تاثیر رادیو بودم و زیباترین لحظات را زمانی پشت سر میگذاشتم که روز را در التهاب رسیدن به "داستان شب" میگذراندم و شنیدن صداهای استثنایی که ما را به دنیاهای متفاوتی میبردند.
وی افزود: برنامه "پنجرهای رو به مهتاب" را در رادیو فرهنگ اجرا میکردم. برایم موجب شگفتی بود که به خاطر این برنامه مرا در روستاهای گیلان، کرمانشاه، خراسان و بندرعباس میشناختند. توسعه بیشتر رادیو باعث خوشحالی من است و تصور میکنم رادیو نمایش میتواند در راستای معرفی فرهنگ نمایش تلاش بسیاری کند.
این کارگردان تئاتر ادامه داد: تعریف رادیو نه تفریح است و نه سرگرمی. این رسانه وظیفه نشر فرهنگ را دارد و حتی میتواند روی رمانهای بزرگ کار کند و در توسعه فرهنگ نمایش و حساس کردن ذهنها به نمایش موثر باشد.
در ادامه صدرالدین شجره به روی سن آمد و تقدیرنامه صادقی را به او اهدا کرد. داود رشیدی هنرمند پیشکسوت دیگری بود که برای سخنرانی دعوت شد. وی با بیان اینکه بسیار کم رادیو گوش میدهد، اظهار کرد: گاهی اگر پیش بیاید شاید روزانه پنج دقیقه در ماشین رادیو گوش کنم. به نظرم این رسانه یک وسیله ارتباط جمعی است که به راحتی میتوان با آن ارتباط برقرار کرد.
وی افزود: البته من این افتخار را هم دارم که طوسی حائری نخستین گوینده زن ایران دختر دایی من بود و ارتباط من با رادیو در همینها که گفتم خلاصه میشود!
بعد از این از محمدحسین صوفی معاون صدا برای تقدیر از رشیدی به روی سن آمد و خود نیز در سخنانی گفت: کشوری ماندگار است که در جهت توسعه اقتصادی، صنعتی و عمرانی تلاش داشته باشد و بی نیاز از درخواست کمک از جاهای دیگر باشد. زیر ساخت رادیو نیز رونق فرهنگی است و در حال حاضر توسعه رسانهای یکی از شاخصههای مهم توسعه فرهنگی است و در بین مجموعه فعالیتها و تولید رسانهها، تولید و پخش قصه و نمایش از بهترین گونهها و جذابترین آنهاست.
وی افزود: خوشحال هستیم که در کشوری زندگی میکنیم که هم دارای نمایش سنتی و آئینی بومی خود است و هم توانسته نمایشهای مدرن و کلاسیک را از جاهای دیگر بگیرد و بومی کند. همین باعث شد تا تولیدات بیشتر شود و رسانهای مختص نمایش رادیویی ایجاد شود.
صوفی تصریح کرد: حدود 6 ماه پیش که رادیو نمایش راهاندازی شد، علیرغم همه شناختی که من از بضاعت و توان هنر نمایش در کشور داشتم، باز هم نگران بودم و دغدغه داشتم که آیا ما میتوانیم یک رادیوی مستقل داشته باشیم؟ شروع و راه اندازی یک شبکه ممکن است که ساده باشد اما تداوم و بهره برداری مطلوب از آن سختتر و مهمتر است. اما امروز میزان تولید و ساعت پخش این شبکه افزایش پیدا کرده و اگر ابتدا از 17 تا 24 برنامه پخش می کرد، لیکن امروز شبکهای 24 ساعته شده است.
معاون صدا با بیان اینکه میزان تولیدات رادیو افزایش پیدا کرده و نیروهای جوان، مستعد و خلاق در کنار پیشکسوتان شناسایی و جذب شده و به مرحله شکوفایی رسیدهاند، یادآور شد: ماههای اول راه اندازی رادیو نمایش، این شبکه 3 درصد مخاطب داشت ولی الان در تهران 12 درصد شنونده دارد و این نشانه اعتماد مردم به شبکه رادیویی نمایش است. امسال نیز نمایشهای تخصصی تولید شده است. نمایشهای رادیویی در حوزه های اقتصاد، معارف، قصص قرآنی و ... ساخته شده که کار بسیار بزرگی محسوب میشود.
حاشیهها:
- محمد یعقوبی، اسماعیل خلج، محمد ساربان، مهدی صباغی، فریدون محرابی، رحمت امینی، مهرداد طوفانیان و بیوک میرزایی از جمله دیگر حاضران این مراسم بودند.
- ثریا قاسمی تنها کسی بود که از میکروفنی که وسط سن کار گذاشته شده بود برای سخنرانی استفاده کرد و ایوب آقاخانی وادار به ترک جایگاه مجری نشد.
- داود رشیدی تصمیم داشت از میکروفن استفاده نکند و میان سن ایستاد و با صدای خودش صحبت کرد اما بعد از هجوم عکاسان به میان سالن برای گرفتن عکسهای بهتر و بلند شدن صدای شاتر که مانع از شنیدن صدای رشیدی میشد دوباره پشت میکروفن برگشت.
- با حضور صوفی، رشیدی جایگاه را ترک نکرد و کنار او ایستاد. مسئولان برگزاری که نگران حال رشیدی بودند برای او صندلی آوردند که بنشیند اما او به شوخی به صندلی لگد زد. بعد معاون صدا که احساس کرد این هنرمند پیشکسوت سخن نگفتهای دارد که سن را ترک نمیکند روی صندلی نشست و رشیدی گفت: راستی یادم رفت بگویم من اولین گوینده رادیو نمایش بودم که پشت میکروفن اعلام کردم اینجا رادیو نمایش است و من داود رشیدی هستم.
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