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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

آیت الله سلیمانی:

سردمداران دنیای استکبار قصد دارند با اختلافات داخلی مقاومت مردم را درهم بشکنند

سردمداران دنیای استکبار قصد دارند با اختلافات داخلی مقاومت مردم را درهم بشکنند

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: سردمداران دنیای استکبار تحمل هیچگونه مقاومتی از سوی ملت های آزادی خواه در برابر زورگویی هایشان را ندارند و تمام قدرت خود را به کار می گیرند تا با ایجاد اختلافات داخلی مقاومت مردم را درهم بشکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر سه شنبه در دیدار با مسئولان و اعضای کمیته های مختلف ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امروزه دشمنان با ترفندهای مختلف به منظور ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی درصدد ربودن تفکر ایمانی و عقیده ای ملت ایران هستند.

وی گفت: دشمنان جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته از راه های مختلف قصد ضربه زدن به این عناصر کلیدی را داشتند اما هر بار بدتر از قبل شکست می خوردند.

وی با بیان اینکه داشتن ایمان و عقیده قوی رمز پیروزی ملت ایران است، افزود: انقلاب اسلامی ایران الگوی تمام کشورهای آزادی خواه جهان برای شکل گیری موج بیداری اسلامی است.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای بازگو کردن رازهای موفقیت جمهوری اسلامی در مقابل دسیسه ها و تحریم های مختلف قدرت های استکباری است.

حجت الاسلام عباس دانشی رئیس ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: بیش از سه هزار برنامه فرهنگی و هنری با تاکید بر بصیرت و وحدت طی ایام دهه فجر در مساجد و محافل فرهنگی استان برگزار می شود.

کد مطلب 1521835

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