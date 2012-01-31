سردمداران دنیای استکبار قصد دارند با اختلافات داخلی مقاومت مردم را درهم بشکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر سه شنبه در دیدار با مسئولان و اعضای کمیته های مختلف ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امروزه دشمنان با ترفندهای مختلف به منظور ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی درصدد ربودن تفکر ایمانی و عقیده ای ملت ایران هستند.

وی گفت: دشمنان جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته از راه های مختلف قصد ضربه زدن به این عناصر کلیدی را داشتند اما هر بار بدتر از قبل شکست می خوردند.

وی با بیان اینکه داشتن ایمان و عقیده قوی رمز پیروزی ملت ایران است، افزود: انقلاب اسلامی ایران الگوی تمام کشورهای آزادی خواه جهان برای شکل گیری موج بیداری اسلامی است.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای بازگو کردن رازهای موفقیت جمهوری اسلامی در مقابل دسیسه ها و تحریم های مختلف قدرت های استکباری است.

حجت الاسلام عباس دانشی رئیس ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: بیش از سه هزار برنامه فرهنگی و هنری با تاکید بر بصیرت و وحدت طی ایام دهه فجر در مساجد و محافل فرهنگی استان برگزار می شود.