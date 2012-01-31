دلیل اعتراضهای فرمانداری به مصوبات شورا مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی صبح روز سه شنبه شورای شهر تهران دو فوریت " اصلاحیه مصوبه مجوز اخذ عوارض حق الارض در شهر تهران " بررسی کردند.

مهدی چمران درخصوص این مصوبه گفت: به زودی وزیر کشور دراین رابطه نظر نهایی خود را اعلام می کند و این مصوبه خود به خود به قانون تبدیل می شود، نیازی به این دو فوریت نیست و نرخ 10 درصدی عوارض تعدیل به 5درصد کاهش پیدا کرده است .

در نهایت این دو فوریت به دلیل محدودیت زمانی برای انتشار در روزنامه رسمی به تصویب اعضای شورای شهر رسید .

اعتراض فرمانداری به به" پیشنهاد به دولت و مجلس شورای اسلامی دولت جهت تامین بودجه مورد نیاز شرکت فاضلاب شهر تهران "نیز در این جلسه بررسی شدکه دانشجو در انتقاد به این اعتراض گفت: گاهی اوقات دلیل اعتراضات فرمانداری را به مصوبات شورا نمی فهمم این موضوع پیشنهادی بود که ما به دولت داده بودیم که افزایش بودجه آب و فاضلاب شهر تهران نیاز به بررسی دارد و پیشنهاد می کنیم شما آن را بررسی کنید. فرمانداری چرا باید به یک پیشنهاد ساده نیز اعتراض داشته باشد.