دستگاه قضایی با فتنه گران و مفسدان اقتصادی قاطعانه برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش بسیج و رسانه ظهر سه شنبه با حضور حجت الاسلام رضوانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) استان، سیروس صابری معاون سیاسی و امنیتی استانداری، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، علی علی محمدی رئیس خانه مطبوعات، خبرنگاران و مدیران مسئول خبرگزاری ها و نشریات استان در محل سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام محمد تقی صباغی در این همایش گفت: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار بیش از سه دهه با ترفندهای مختلف در صدد ضربه زدن به نظام است و تمامی سیاست ها، برنامه ریزی، گفتار سیاسی آنها با محور مقابله با نظام تدوین و تهیه می شود.

وی افزود: دشمنان میلیاردها دلار هزینه می کنند تا با ترور، تهدید، تحریم و فشارهای مختلف به نظام اسلامی آسیب بزنند اما با تدبیر رهبری و حضور مردم در صحنه این توطئه ها یکی پس از دیگری خنثی شده است.

صباغی بیان کرد: مخالفت های امروز دشمنان به دلیل توانمندی هسته ای و علمی کشور نیست زیرا کشورهای دیگری چون پاکستان و هند هم در این زمینه فعالیت می کنند اما مخالف ندارند و مهمترین دلیل مخالفت با ما افکار اسلامی و دینی ایران است که دشمن را به هراس انداخته است.

این مسئول بیان کرد: دشمن شدیدترین انتقاد و تخریب ها را به تفکر بسیجی و ولایی ما دارد ولی به لطف الهی ولی فقیه ما از محبوبیت اجتماعی برخوردار است و با تسلط کامل بر امور در جهان تاثیرگذار شده اند.

وی گفت: سیاست مداران زیادی در طول تاریخ آمده اند و رفته اند اما مانند امام راحل و رهبر انقلاب کمتر شخصیتی ماندگار شده است که مرهون اتصال به حلقه تقوای الهی است.

رسانه ها فرهنگ سازند

حجت الاسلام صباغی تصریح کرد: اصحاب رسانه فرهنگ ساز هستند و می توانند نگرش و دیدگاه و فرهنگ مردم را با هدایت گری خود تغییر دهند و در مسیر درست رهنمون شوند.

وی اظهارداشت: اصحاب رسانه آنچنان قدرتی دارند که قادرند حق را باطل و باطل را حق جلوه دهند و در تحولات امروز جامعه و در جنگ نرم دشمن به مثابه موشک و تانک نظامی عمل کنند و با بیان واقعیتهای موجود به روشنگری مردم بپردازند.

مسئول روابط عمومی و مشاور سازمان بسیج مستضعفان کشور یادآورشد: اصحاب رسانه وظیفه دارند با تحلیل درست وقایع در صف ولایت حرکت کنند و نگذارند دشمن از قلم آنها سوء استفاده کند و ناامیدی و یاس را در جامعه حاکم کند.

دستگاه قضایی با متخلفان و فتنه گران برخورد کند

این مسئول بیان کرد: جور و ستم دشمن ما را خسته نکرده بلکه از زخم شمشیر خودیها بیشتر خسته شده ایم و کسانی که در ظاهری فریبنده به نظام ضربه می زنند بیشتر از دشمن به ما آسیب زده اند.

وی افزود: کسانی که سه هزار میلیارد تومان اختلاس کردند و به اقتصاد کشور ضربه زدند باید محاکمه شوند و در هر لباس و سمتی که هستند به مردم معرفی شوند تا تکلیف با آنها مشخص شود.

وی اظهارداشت: مجازات متخلفان اقتصادی کمترین خواسته مردمی است که می بینند عده ای بیت المال را به غارت می برند و سیستم اقتصادی را به هم می ریزند و آنها را به توان مدیریت کشور بی اعتماد می کنند لذا انتظار داریم وزارت اطلاعات هم وارد کار شود و با همکاری دستگاه قضا و صدور احکام متخلفان ذائقه مردم را در این ایام باشکوه شیرین کنند.

حجت الاسلام فیاضی گفت: اگر روی فساد در جامعه سرپوش بگذاریم تمامیت نظام آسیب می بیند لذا رسانه ها باید در این موارد هوشیارانه عمل کنند و نگذارند تخلف صورت گیرد و با اطلاع رسانی اصولی و دقیق به نظام خدمت کنند.

فتنه و انحراف مکمل یکدیکرند

این مسئول یادآورشد: فتنه و انحراف پله های یک مجموعه منسجم هستند که در این شرایط با ایجاد حباب در قیمتها القاء کردند که نظام توان اداره کشور را ندارد لذا دستگاه قضایی باید با کسانی که فضای اقتصادی جامعه را متشنج کردند برخورد کند زیرا ضربه آنها کمتر از منافقان نیست.