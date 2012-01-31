به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام از متقاضیان ورود به حوزههای علمیه خواهران به صورت اینترنتی و نیز از طریق واحدهای حوزوی خواهران انجام میپذیرد و متقاضیان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.whc.ir/paziresh ضمن دریافت دفترچه راهنمای پذیرش حوزههای علمیه خواهران در آزمون ورودی این حوزهها ثبت نام کنند.
هزینه ثبت نام در آزمون ورودی برای متقاضیان هر یک از مقاطع سطح دو(کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) 60 هزار ریال است و امکان پرداخت این وجه از طریق سامانه مدیریت پذیرش و سنجش حوزههای علمیه خواهران فراهم خواهد بود.
در شیوه دیگر پذیرش نیز داوطلبان با مراجعه به واحدهای آموزشی سطح دو و سطح سه، علاوه بر دریافت دفترچه آزمون در آزمون ورودی حوزههای علمیه خواهران ثبت نام میکنند.
در هر یک از این دو شیوه، داوطلبان کد رهگیری دریافت میکنند و در هر یک از مراحل پذیرش، میتوانند از طریق سامانه مدیریت پذیرش و سنجش حوزههای علمیه خواهران از وضعیت خود مطلع شوند.
همچنین 10 تا 15 فروردینماه سال 91 به عنوان زمان اصلاح اطلاعات داوطلبان تعیین شده است و آزمون کتبی داوطلبان مقطع سطح دو نیز 15 اردیبهشتماه سال آینده در 110 مرکز آزمون و آزمون کتبی داوطلبان مقطع سطح سه 22 اردیبهشتماه سال آینده در 44 مرکز آزمون در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
به گزارش مهر، هر ساله تعداد بسیاری از کسانی که برای تحصیل در حوزههای علمیه خواهران اظهار تمایل میکنند، دارای مدارک دانشگاهی هستند که این دسته از داوطلبان برای ورود به مقطع سطح دو از آزمون کتبی معاف خواهند بود.
زمان اعلام نتایج آزمون کتبی و معرفی به مصاحبه اخلاقی رفتاری داوطلبان مقطع سطح دو 10 خردادماه 91 و زمان اعلام نتایج آزمون کتبی و معرفی به مصاحبه علمی رفتاری داوطلبان مقطع سطح سه 22 خردادماه 91 تعیین شده است.
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