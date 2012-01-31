تحریف اعتقادات جوانان مهمترین هدف بدخواهان نظام است

مهدی ترحمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تهدیدات دشمنان نظام به سردمداری آمریکا اشاره کرد و افزود: راهیان نور با برنامه ریزی و بهره گیری از روحانیان، مداحان و راویان، یکی از مهمترین امور برای تبیین دفاع مقدس و خنثی کننده توطئه های دشمن است.

وی با اشاره به اینکه اردوی راهیان نور سمنان با حضور 830 نفر ا ز خواهران دانش آموز طی سه مرحله اجرا می شود، افزود: بهترین عوامل و امکانات برای برگزاری راهیان نور ویژه خواهران پیش بینی شده است.

ترحمی خاطرنشان کرد: اردوی راهیان نور دانش آموزان خواهر سمنان در راستای تحول در درس آمادگی دفاعی و برای آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با فرهنگ دفاع مقدس و پاسداشت و ارزش نهادن به رشادت ها و جانفشانی های رزمندگان اسلام، برگزار می شود.

وی عنوان کرد: استقبال دانش آموزان و اولیاء بسیار خوب بود و هماهنگی لازم بین واحدهای بسیج مدارس دخترانه و اداره آموزش و پرورش شهرستان و بسیج دانش آموزی صورت گرفته و مربیان پرورشی و تعدادی از مدیران مدارس نیز در اردو شرکت دارند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی سمنان تأکید کرد: حداکثر تلاش جهت بهره مندی دانش آموزان از فضای مناطق جنگی جنوب کشور و تبیین فرهنگ دفاع مقدس بکار گرفته خواهد شد.

ترحمی اذعان داشت: حضور در یادمان فتح المبین، شلمچه، طلائیه، هویزه و بازدید از موزه جنگ خرمشهر و شرکت در رزمایش از جمله برنامه های شرکت کنندگان در راهیان نور است.