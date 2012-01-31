معتمدآریا جایزه لانگ لوا را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه معتمدآریا بازیگر نامدار سینمای ایران برای مجموعه فعالیت های سینمایی توانست این جایزه را دریافت کند.

در بیانیه‌ اعلام اهدای جایزه به فاطمه معتمدآریا آمده است: این جایزه به پاس تلاش‌های فاطمه معتمدآریا در راستای ارتقای حرفه سینما، تعهد و حفظ حرمت هنر و تلاش‌های فرهنگی به این بازیگر سینمای ایران تقدیم می‌شود.

معتمدآریا پس از دریافت جایزه اش گفت: همه ما امشب دلیلی مشترک برای با هم بودن داریم. بی آنکه بیندیشیم به چه زبانی حرف می زنیم و در کدام کشور زندگی می کنیم و از کجای جهان به اینجا آمده ایم.

وی افزود: ما صلح، آرامش و زیبایی را بین خودمان تقسیم می کنیم و سهم خودمان را هم بر میداریم.