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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۲

به پاس تلاش های سینمایی/

معتمدآریا جایزه لانگ لوا را گرفت

معتمدآریا جایزه لانگ لوا را گرفت

فاطمه معتمد آریا، بازیگر سینمای ایران دوشنبه شب در پاریس جایزه جهانی و معتبر هانری لانگ لوا فرانسه را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه معتمدآریا بازیگر نامدار سینمای ایران برای مجموعه فعالیت های سینمایی توانست این جایزه را دریافت کند.

در بیانیه‌ اعلام اهدای جایزه به فاطمه معتمدآریا آمده است: این جایزه به پاس تلاش‌های فاطمه معتمدآریا در راستای ارتقای حرفه سینما، تعهد و حفظ حرمت هنر و تلاش‌های فرهنگی به این بازیگر سینمای ایران تقدیم می‌شود.

معتمدآریا پس از دریافت جایزه اش گفت: همه ما امشب دلیلی مشترک برای با هم بودن داریم. بی آنکه بیندیشیم به چه زبانی حرف می زنیم و در کدام کشور زندگی می کنیم و از کجای جهان به اینجا آمده ایم.

وی افزود: ما صلح، آرامش و زیبایی را بین خودمان تقسیم می کنیم و سهم خودمان را هم بر میداریم.

معتمدآریا گفت: سینما به ما عشق ورزیدن را آموخته، محبت کردن را و تقسیم این عشق را. برای اینکه یادمان نرود ما انسان ها یکدیگر را دوست داریم با هر زبان و با هر رنگ و هر مذهبی که داریم و ما به این دوستی مفتخریم.
کد مطلب 1521840

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