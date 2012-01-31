ناتوانی آمریکا و رژیم صهیونیستی در مقابل موج بیداری اسلامی

آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیانات اخیر مقام معظم رهبری در بین جوانان 73 کشور جهان با اشاره به موج بیداری و اسلام خواهی در کشورهای منطقه، اظهار داشت: اسلام پیش بینی کرده و این بشارت را داده است که بساط کفر از زمین برداشته و اسلام بر همه ادوار زندگی انسان حاکم خواهد شد.



وی در ادامه با اشاره به سیطره کنونی دیکتاتوری صهیونیست بر جهان، اظهار داشت: با توجه به این بشارت اسلام و این که صهیونیست نماد کفر و ظلم در جهان است، روزی طومار ظلم آن نیز برچیده خواهد شد و این دیکتاتوری از بین خواهد رفت.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: صهیونیست و حامی آن آمریکا 60 سال است که در منطقه حضور دارند و در این مدت به هر دری زدند تا اسلام را کم رنگ و کشورهای منطقه را منزوی کنند اما تا کنون نتوانستند کاری از پیش ببرند و اگر در این مدت نتوانسته اند به خواسته‌های خود دست یابند باید بدانند که در مقابل موج بیداری اسلامی هم همچنان ناتوان خواهند بود و ناچارند تا مبارزه و خواسته جوانان اسلامی را قدر بگذارند و در مقابل آن سر تسلیم فرود آورند.



وی در ادامه با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی در جهان، یادآور شد: با وجود این که بیش از چند سال از عمر انقلاب اسلامی نمی گذرد، اثرات آن بسیار زود به ثمر رسید و ما در ابتدا به فکر صدور انقلاب نبودیم اما امروز می بینیم که اسلام است که به واسطه انقلاب صادر می شود.



مقام معظم رهبری بر سرمایه گذاری روی جوانان تاکید دارد



آیت الله مسعودی خمینی همچنین نقش و حضور جوانان در بیداری اسلامی کشورهای منطقه را مورد تاکید قرار داد و گفت:‌ مقام معظم رهبری برای جوانان اهمیت و ارزش زیادی قائل هستند و بر سرمایه گذاری روی جوانان تاکید دارند و در جریان بیداری اسلامی نیز آنان را موتور این بیداری اسلامی می‌خوانند.



وی تصریح کرد: امروز جوانان به دنبال انسانیت هستند و متوجه شده‌اند که اگر بخواهند از زیر ظلم بیرون بیایند و عدالت را در تمام امور حاکم کنند باید اول اسلام را حاکم کنند و به این اعتقاد رسیده‌اند که اسلام و بیداری اسلامی قطعا به نتیجه خواهند رسید.



باید برای جوانان خوراک سالم تامین کرد



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: ما نیز باید متوجه باشیم که خوراک سالم را به جوانان بدهیم و اسلام ناب محمدی را به آنان القا کنیم و اجازه ندهیم جوانان تشنگی خود را با مسائل نامربوط غرب رفع کنند.



وی افزود: بر ما لازم است تا در هر سطحی چه منطقه و چه جهان و حتی در بلاد کفر خوراک جوانان را از قرآن و دستورات دین تأمین و به آنان ارائه و آنها را به اسلام و وحدت دعوت کنیم و باید توجه داشت که اگر توحید بیاید به دنبال آن وحدت هم خواهد آمد.