اعدام عامل شهادت مأمور پلیس آگاهی کرج

به گزارش خبرنگار مهر، متهم ح . م که کلکسیونی از جرایم خشن از جمله تهدید به قتل، آدم ربایی ، سرقت، جعل عنوان مأمور مواد مخدر، ایراد ضرب و جرح عمدی و چندین فقره کلاهبرداری را در پرونده سیاه خود داشت، وقتی در مورخه سوم آذر 88 خود را در محاصره مأموران پلیس آگاهی دید، چاره ای جز تسلیم نداشت. وی در یک اقدام جنون آمیز وقتی همه مسیرهای فرار را برای خود بسته دید، یکی از مأموران زبده و باتجربه پلیس آگاهی استان البرز به نام قربانعلی نظری را با خودرو خود زیر گرفت و گریخت.

پس از متواری شدن این جنایتکار جستجوی سایه به سایه پلیس تا صبح روز بعد ادامه داشت تا اینکه پس از انجام تحقیقات و کار اطلاعاتی گسترده، مخفیگاه وی در اطراف مهرشهر کرج شناسایی و محاصره شد.

خفاش جنایتکار که مجددا خود را در محاصره پلیس دید خود را از پشت بام به یک منزل مسکونی رساند و ساکنان آن را به گروگان گرفت و پلیس را تهدید کرد که چنانچه اجازه فرار به او ندهند، همه اعضای خانواده را خواهد کشت.

پلیس با توجه به سوابق سیاه این مرد جنایتکار، وقتی متوجه شد که جان اعضای خانواده به گروگان گرفته شده در خطر است، با استفاده ازاقدامات ویژه مأموران رهایی از گروگان موفق شد متهم را دستگیر کند.

پس از دستگیری متهم و بررسی سوابق کیفری او و بعد از تکمیل شدن تحقیقات ، پرونده با صدور کیفر خواست به شعبه اول دادگاه کیفری کرج فرستاده شد و مرد جنایتکار مقابل محاکم قضایی قرار گرفت.

در جریان محاکمه ،خانواده شهید قربانعلی نظری و تعدادی از شاکیان از دادگاه درخواست قصاص و اعدام متهم را کردند.

پس از پایان جلسه محاکمه، با توجه به اظهارات شاکیان، بررسی سوابق مرد جنایتکار، گواهی پزشکی قانونی، مستندات پلیس و گزارش دادسرا، هیئت قضایی شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز به اتفاق آرا متهم را به یک بار اعدام ، یک بار قصاص،22 سال زندان،74 ضربه شلاق، بازگرداندن اموال مسروقه محکوم کردند.

رأی دادگاه ازسوی قضات دیوان عالی کشور تأیید و توسط ریاست قوه قضائیه نیز مورد استیذان قرار گرفت و در راستای اجرای حکم صادره، روز جاری مرد جنایتکار در محوطه پلیس آگاهی استان البرز به دار مجازات آویخته شد.