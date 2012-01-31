۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

نیکزاد در پاسخ به مهر:

ساخت 800 هزار واحد مسکن مهر در سال آینده

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متقاضیانی که پول خود را به تعاونی‌های غیر فعال داده‌اند آورده خود را پس یگیرند، گفت: بالغ بر 800 هزار واحد بافت فرسوده، خود مالک و 99 ساله برای سال آینده ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر علی نیکزاد امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره تعیین تکلیف وضعیت تعاونی های مسکن مهر اظهار داشت:  تعاونی هایی که تا دو سال پیش از مردم پول دریافت کردند و هنوز کاری را انجام ندادند تعطیل می شوند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: دیدگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم این است که تعاونی های غیر فعال تعطیل شوند و به همه افرادی که در این تعاونی ها ثبت نام کرده اند اعلام می کنیم که پول خود را پس بگیرند.

وی تصریح کرد: بنده قول می دهم که این متقاضیان پس از مراجعه به شهر های جدید حداکثر 9 ماهه واحدهای خود را تحویل خواهند گرفت.

نکزاد درباره اینکه برخی تعاونی ها به بهانه فرم (ج) پول متقاضیان را پرداخت نمی کنند اظهار داشت:  مسئولیت فرم (ج) را بنده قبول می کنم و مردم مطمئن باشند اگر خانه ای دریافت نکرده باشند فرم (ج) آنها قرمز نخواهد بود. بنابراین تعاونی ها حق ندارند پول مردم را پس ندهند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تعاونی های غیر فعال پول مردم را یا در جیب خود گذاشته اند و یا در بانک سپرده گذاری کرده اند که در هر صورت باید اصل پول را به مردم بازگردانند و این متقاضیان سریع تر از دیگران مسکن خود را دریافت می کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره زمان اتمام پروژه مسکن مهر 99 ساله بیان کرد: تا زمانی که بنده مسئولیت دارم مسکن مهر 99 ساله اجرا می شود و همین الان هم 100 هزار واحد مسکن مهر خودمالک به تمامی استانها سهمیه داده ایم و هفته بعد هم ساخت 800 هزار واحد بافت فرسوده ، خود مالک و 99 ساله را شروع می کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت 30 هزار واحد مسکن مهر 99 ساله در پردیس شروع شده است، گفت: اما بر اساس صحبت هایی که رئیس جمهور مطرح کرده مسکن مهر تا سال 92 تمام می شود.

وی با اشاره به حجم عظیم پروژه مسکن مهر بیان کرد: وزارت نیرو، شرکت ملی گاز و وزارت ارتباطات همگی درگیر این پروژه هستند و همچنین در سال آینده سازمان ثبت و اسناد کشور هم پروژه عظیم صدور سند تفکیکی یک میلیون واحد مسکونی را برعهده دارد که بسیار کار دشواری است.

نیکزاد با بیان اینکه 8 هزار واحد  در شهر جدید پرند تا 15 روز آینده تحویل داده می شود، گفت: توافق شده مهندس صومعلو معاون وزارت راه و شهرسازی به همراه مهندس محمودی معاو ن وزارت نیرو هر هفته جلسه ای را برای حل مشکلات سایت مسکن مهر در پرند برگزار کنند.

وی تصریح کرد: پیشنهادی شده مبنی بر اینکه یکی از سایت های مسکن مهر در پرند که پیمانکار آن تجربه کار زیرساختی دارد وظیفه ساخت تصفیه فاضلاب پرند را برعهده بگیرد و زیر نظر شرکت آب و فاضلاب پرند این کار را انجام دهد.

