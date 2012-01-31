شناسنامه امنیتی توجه به تمامی مباحث مختلف جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر سه شنبه در همایش علمی نظم و امنیت استان فارس افزود: اگر قرار است امنیت به صورت کامل تامین شود باید انسان را به صورت واقعی شناخت و چنانچه نگاه درست به انسان و روابط انسانی داشته باشیم مشکلات قابل حل خواهد بود.

وی با بیان اینکه توجه به آمایش هر منطقه در اولویت است تصریح کرد: اصول آمایش انتظامی، توجه به مباحث جغرافیایی، جمعیتی و جرم هر منطقه است.

رئیس پلیس کشور با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای هر منطقه باید متناسب با شناخت کامل صورت گیرد یادآور شد: شناسنامه امنیتی برای هر استان یک اصل بسیار مهم است زیرا با استفاده از چنین شناسنامه ای به راحتی می توانیم برای رفع مشکلات استانها اقدام کنیم.

سردار احمدی مقدم تصریح کرد: شش سال پیش اصفهان و فارس دارای بیشترین میزان جرم بودند در حالیکه کمترین جمعیت پلیس استانها را به خود اختصاص داده بودند که ازهمان موقع بحث اصلاح آمایشی جمعیت پلیس را آغاز کردیم.

وی ادامه داد: در بحث جرم اقدامات ما فراتر از این است وباید به دو بحث مهم توجه داشته باشیم که شامل جبران گذشته و پیش بینی آینده است.

فتنه 88 جرایم را 50 درصد افزایش داد

رئیس پلیس کشور در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه نمی توانیم بدون استفاده از تجربیات گذشته برنامه ریزی آینده را داشته باشیم، گفت: امروز پس از گذشت دو سال از فتنه 88 می توانیم دهه فجر را مهر ابطال کامل بر فعالیت های دشمنان بدانیم.

وی تصریح کرد: طی این دو سال جرایم مختلف در کشور 50 درصد افزایش داشت که امروز با برنامه ریزی های صورت گرفته میزان جرایم به حد دو سال قبل رسیده است.

سردار احمدی مقدم افزود: پیشگیری از جمله مواد بسیار مهم در مباحث امنیتی است وبه طور حتم زمانی که توجه به بحث پیشگیری را در دستورکار داشته باشیم می توانیم فعالیت های خود را بیشتر از قبل کنیم.

رئیس پلیس کشور با اشاره به اینکه بومی سازی امنیت در اولویت فعالیت های پلیس قرار دارد یادآور شد: استفاده از تجربیات دیگران مفید است اما باید توجه داشته باشیم که باید از علوم داخلی و منطقه برای برنامه ریزی های هر منطقه استفاده شود زیرا علوم وارداتی به درد مباحث داخلی ومنطقه نمی خورد.

وی تاکید کرد: امنیت از اساسی ترین نیاز های بشریت در طبقه بندی نیاز ها قرار دارد و باید توجه داشته باشیم که با وجود امنیت است که دیگر نیاز های بشر برآورده خواهد شد.

امنیت موجود در فارس قابل قبول است

رئیس پلیس کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وضعیت استان فارس نسبت به گذشته بسیار بهتر شده، گفت: با استفاده از نگاه های منطقه ای وبرنامه ریزی های اصولی شاهدهستیم که وضعیت امنیتی استان فارس به مراتب از گذشته بهتر شده وقابل قبول است.

سردار احمدی مقدم ادامه داد: کاهش 24 درصدی قتل وکاهش 17 درصدی کشته های تصادفات در استان از جمله مواردی است که می توانیم از وضعیت استان فارس بیان کنیم در حالیکه باید تاکید کرد که تمامی شاخص های امنیتی استان پیشرفت های قابل قبولی داشته است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان فارس افزود: این استان با موقعیت گردشگری، جغرافیایی، علمی وجمعیتی شاخص در منطقه می تواند در بسیاری از موارد امنیتی در کشور به عنوان یک الگومطرح باشد.

رئیس پلیس کشور یادآور شد: شیراز به عنوان یکی از مراکز علمی ودانشگاهی بزرگ کشور مطرح است که این پتانسیل باید در مباحث علوم انسانی مد نظر ومورد استفاده قرار گیرد.