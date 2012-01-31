به گزارش خبرنگار مهر، کاظم موسوی قبل از ظهر سه شنبه در انجمن کتابخانههای بخش کهک که با حضور اعضاء این انجمن در کتابخانه عمومی ملاصدرای شهر کهک برگزار شد، عنوان کرد: تا پایان سال ۴ کتابخانه مشارکتی در روستاهای دستگرد، میم، سیرو و ورجان ایجاد میشود.
مسئول کتابخانههای عمومی بخش کهک اظهار داشت: بخش کهک دارای ۳ کتابخانه عمومی ملاصدرای شهرکهک، شهدای روستای فردو، شهدای روستای صرم و ۶ کتابخانه مشارکتی محبان رضا ونارچ، مسجد جامع خورآباد، مسجد جامع امام حسن خاوه، شهید محمدی قباد بزن، شهدای بیدهند و کرمجگان میباشد.
وی با بیان اینکه در کتابخانههای این بخش ۳۰ هزار و ۴۲۳ عنوان کتاب وجود دارد افزود: ۳هزار و ۸۹۹ نفر در سطح بخش کهک عضو کتابخانههای عمومی و مشارکتی میباشند.
رئیس اداره آموزش و پرورش، رئیس اداره تبلیغات اسلامی، شورای شهر، شهردار، امام جمعه، رئیس شورای بخش، بخشدار، مسئولین آموزشگاه فاطمه الزهرا، مسئول کانون فرهنگی بخش کهک و مسئول کتابخانههای عمومی این بخش از اعضای انجمن کتابخانههای بخش کهک میباشند.
کهک - خبرگزاری مهر: مسئول کتابخانههای عمومی بخش کهک از ایجاد ۴ کتابخانه مشارکتی در بخش کهک تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، کاظم موسوی قبل از ظهر سه شنبه در انجمن کتابخانههای بخش کهک که با حضور اعضاء این انجمن در کتابخانه عمومی ملاصدرای شهر کهک برگزار شد، عنوان کرد: تا پایان سال ۴ کتابخانه مشارکتی در روستاهای دستگرد، میم، سیرو و ورجان ایجاد میشود.
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