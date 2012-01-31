۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

جایزه بین المللی "آنجلوپولوس" به جشنواره تسالونیکی افزوده می‌شود

وزیر فرهنگ و گردشگری یونان اعلام کرد در حرکتی هماهنگ با جشنواره فیلم تسالونیکی، بخش جایزه بین‌المللی فیلم "تئو آنجلوپولوس" افزوده می‌شود.

به گزارش خبرنگارمهر، این جایزه به منظور گرامیداشت آنجلوپولوس، کارگردان فقید یونان که سه‌شنبه گذشته بر اثر تصادف درگذشت، پایه‌گذاری می‌شود.

به گفته وزیر فرهنگ و گردشگری یونان، این جایزه هر ساله و در جشنواره فیلم تسالونیکی اعطا می‌شود.
 
مقامات فرهنگی یونان اعتقاد دارند که آنجلوپولوس در مقام یک کارگردان، تاثیر بسیاری در میان نسلی از کارگردانان داخل و خارج یونان داشت و به دلیل نگاه های یگانه اش به وطنش و مولفه‌هایی همچون عشق، مهاجرت و جنگ همواره مورد احترام بسیاری از بزرگان سینما قرار داشت.
 
پاولوس گرولانوس، وزیر فرهنگ و گردشگری یونان در بیانیه وداع با پیکر تئو آنجلوپولوس، او را سفیر نامیرای فرهنگ کشوری معرفی کرد که معنای واقعی و درستی به واژه جبران ناپذیر داد.
