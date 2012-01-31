به گزارش خبرنگارمهر، این جایزه به منظور گرامیداشت آنجلوپولوس، کارگردان فقید یونان که سهشنبه گذشته بر اثر تصادف درگذشت، پایهگذاری میشود.
به گفته وزیر فرهنگ و گردشگری یونان، این جایزه هر ساله و در جشنواره فیلم تسالونیکی اعطا میشود.
مقامات فرهنگی یونان اعتقاد دارند که آنجلوپولوس در مقام یک کارگردان، تاثیر بسیاری در میان نسلی از کارگردانان داخل و خارج یونان داشت و به دلیل نگاه های یگانه اش به وطنش و مولفههایی همچون عشق، مهاجرت و جنگ همواره مورد احترام بسیاری از بزرگان سینما قرار داشت.
پاولوس گرولانوس، وزیر فرهنگ و گردشگری یونان در بیانیه وداع با پیکر تئو آنجلوپولوس، او را سفیر نامیرای فرهنگ کشوری معرفی کرد که معنای واقعی و درستی به واژه جبران ناپذیر داد.
نظر شما