200 میلیون تومان برای رفع مشکلات روستاهای شهرستان ملارد اختصاص یافت

حمید اردوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری به منظور رفع مشکلات روستاهای شهرستان ملارد، در مجموع طی هماهنگی های به عمل آمده، 200 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت.

وی افزود: در حال حاضر در شهرستان ملارد 20 روستای همراه با دهیاری وجود دارد که طی برگزاری جلسات مختلفی، مشکلات این روستاها بررسی شد.

اختصاص ماشین آلات آتش نشانی و حمل مکانیزه زباله به روستاهای ملارد



این مسئول عنوان کرد: در برگزاری این جلسات مقرر شد که یک دستگاه ماشین آتش نشانی با تجهیزات کامل و یک دستگاه ماشین مکانیزه جمع آوری زباله به روستاهای این شهرستان اختصاص یابد.

اردوخانی ادامه داد: اکثر مشکلات ساکنان روستاهای شهرستان ملارد در بخش بهسازیم عابر روستاها، احداث ساختمانهای اداری اعم از کتابخانه، خانه سلامت، دهیاری ها و ... بود.

400 میلیون تومان اعتبار به روستاهای ملارد اختصاص می یابد



مدیرکل امور روستایی استانداری تهران اعلام کرد: در بازدید از روستاهای بخش صفادشت، یکی از بزرگ ترین مشکلات ساکنان، حریم روستا بود که در این زمینه راهکارهای لازم برای رفع مشکلات ارائه شد.

وی یادآور شد: همچنین مقرر شد که تا پایان سال جاری اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان در قالب خرید تجهیزات و ارائه خدمات به روستاهای شهرستان ملارد اختصاص یابد.