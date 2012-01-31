صادرات آبزیان به 160 میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رازقی در نشست خبری خود که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، با ارائه گزارشی درباره وضعیت شیلات در سالهای پس از انقلاب اظهار داشت: در سال 57 میزان صید ماهی در حدود 324 هزار و 43 تن بود که در پایان سال 1389 به 663 هزار و 684 تن رسید.

رئیس سازمان شیلات ضمن یادآوری این مطلب که بهره برداری بیشتر از آبهای دریای آزاد و دریای عمان در اولویت قرار دارد، گفت: هر چند که در این زمینه رتبه سوم را داریم اما در سال 89 میزان برداشت ما در حدود 140 هزار تن بوده است که نسبت به سال گذشته 11 درصد رشد داشته ایم.

وی با بیان اینکه در 10 ماه سال جاری میزان برداشت از آبهای آزاد 11 درصد رشد داشته است، گفت باید این رقم را به 15 درصد رشد برسانیم که البته به نظر می آید می توانیم حتی تا 20 درصد رشد را نیز عملیاتی کنیم.

این مقام مسئول در سازمان شیلات اظهار داشت: صید فانوس ماهیان کمتر از 10 هزار تن بود اما آمارهای 9 ماه امسال نشان می دهد که صید این نوع ماهی به 14 هزار تن رسیده است.

پیش بینی رشد 70 درصدی صید فانوس ماهیان

رازقی با پیش بینی رشد 70 درصدی صید فانوس ماهی نسبت به سال گذشته ، گفت: 26 بندر صیادی به دست تعاونی های صیادی سپرده شده است. معتقد هستم با مشارکت مردم و فرهنگ سازی می توان برای احیای ذخایر اقدام کرد.

رئیس سازمان شیلات همچنین از 663 هزار تن صید و آبزی پروری در سال 89 خبر داد و افزود: امیدواریم تا پایان برنامه پنجم توسعه با یک میلیون و 5 هزار و 739 تن صید و آبزی پروی برسیم.

وی ضمن یادآوری 6 هزار تن تولید میگو در سال گذشته، پیش بینی کرد تولید آن در تا پایان برنامه به 48 هزار تن افزایش یابد. وی تأکید کرد: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، تولید میگو را باید 8 برابر افزایش دهیم.

مصرف سرانه ماهی در ایران کمتر از دنیاست

این مقام مسئول در سازمان شیلات همچنین مصرف سرانه ماهی در کشور ما کمتر از دنیا است، گفت: تا پایان سال 89 سرانه مصرف ماهی در کشور 5/8 کیلوگرم است که البته تا پایان برنامه پنجم باید به بیش از 15 کیلوگرم برسد.

وی درباره صادرات ماهی نیز با اشاره به در نظر گرفتن رشد ارزشی و وزنی، گفت: در هر 2 مورد شاهد رشد مناسبی هستیم اما صادرات از نظر وزنی 15 درصد رشد داشته است.

رازقی صادرات میگو ایران را به کشورهای عراق کویت، امارات، چین، کره جنوبی ، لبنان و اسپانیا اعلام کرد و گفت: میگو در ماه اول امسال 2 هزار و 655 تن صادر شده است و امید داریم تا در آینده برای صادرات فضای مناسبی ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه در 9 ماه اول سال جاری 34 هزار تن صادرات ماهی داشته ایم، افزود: دیگر ماهی ها نیز در لیست صادرات قرار گرفته است که از جمله می توان به یال اسبی اشاره کرد که به میزان 5 هزار تن به دیگر کشورها صادر شده است.



این مقام مسئول در سازمان شیلات متذکر شد: ارزش صادرات آبزیان بالای 120 میلیون دلار بوده که طبق برنامه ریزیها، این میزان در سال 89 به 160 میلیون دلار افزایش یافت، ضمن اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید میزان صادرات میگو را به 500 میلیون دلار افزایش دهیم.



رئیس سازمان شیلات خاطرنشان کرد: در یک مزرعه نمونه 2 هزار متری بالای 30 تن ماهیان سردآبی تولید می شود که قصد داریم تا پایان برنامه آن را به بالای 100 تن برسانیم.



این مقام مسئول در سازمان شیلات همچنین ضمن یادآوری سرانه مصرف ماهی در کشور در سال 57 به میزان 1 کیلوگرم، گفت: تا پایان سال 89 سرانه مصرف به 5/8 کیلوگرم رسیده است که رشد خوبی داشته است.

اعزام اولین محموله خاویار پرورشی به اروپا



رئیس سازمان شیلات کشور از ارسال اولین محموله خاویار پرورشی در سال جاری به اروپا خبر داد و گفت: در ابتدا به میزان حدود 6 کیلوگرم ارسال شده است که تا پایان سال 500 کیلوگرم خاویار پرورشی صادر خواهیم کرد، ضمن اینکه در سال آینده قصد داریم آن را به 3 تن افزایش دهیم.



رازقی با اشاره به 144 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده در بخش شیلات، بیان کرد: هفته جاری 50 میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی، 34 میلیارد تومان از سوی کمکهای فنی اعتباری و 60 میلیارد تومان از سوی منابع داخلی بانک ها به استانها در قالب تسهیلات برای فعالان در بخش تولید اختصاص داده می شود.



وی همچنین در زمینه بسته حمایتی دولت به مبلغ 100 میلیارد تومان برای پرورش میگو گفت: هنوز تسهیلاتی در این زمینه از سوی بانکها پرداخت نشده اما با توجه به هماهنگی های صورت گرفته تسهیلات با سودی از 12 تا 16 درصد در نظر گرفته شده است که تا پایان بهمن ماه اعلام نهایی برای پرداخت انجام می شود.