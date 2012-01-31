295 کیلومتر راه در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی گفت: در دهه فجر امسال 295 کیلومتر از راه های شهری و روستایی استان در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

ابراهیم صنیعی افزود: این پروژه ها در راستای اهداف زیربنایی و با هدف توسعه راه های استان در دو بخش شهری و روستایی صورت گرفت.

مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی گفت: احداث بزرگراه مشهد - شاندیز با هزینه ای بالغ بر 145 میلیارد ریال از مهمترین این پروژه هاست که بهره برداری از این بزرگراه سبب افزایش ظرفیت ترافیکی در محور ارتباطی این منطقه گردشگری می شود.

وی در ادامه به سایر پروژه های شهری اشاره کرد و افزود: ساخت بزرگراه تربت حیدریه - گناباد، بهسازی و روکش محور باخزر - تربت جام، ایمن سازی محور قوچان - امام قلی، بهسازی ورودی شهر تربت حیدریه و احداث کنارگذرهای کاریز و احمدآباد صولت از جمله این طرح هاست.

صنیعی گفت: به منظور بهسازی و افزایش کیفی کریدور ترانزیتی جنوب و مرکز کشور، بهسازی قطع اول محور باخزر- تربت حیدریه با هزینه ای بالغ بر 50میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: به منظور افزایش ایمنی عبور از محور تربت جام - تایباد در دستور اجرا قرار گرفت طول آن راه 15و عرض آن 11کیلومتر است که با هزینه ای بالغ بر 60میلیارد ریال اجرایی شد.

صنیعی گفت: بزرگراه تربت حیدریه-گناباد به طول 51کیلومتر، بزرگراه باغچه-تربت حیدریه که سبب کاهش تصادف جاده ای می شود، قطع سوم راه اصلی قوچان- باجگیران، تقاطع غیر هم سطح دولت آباد نیشابور و بهسازی و آسفالت ورودی شهر باجگیران از دیگر طرح های آماده بهره برداری استان است.

کاهش 5 درصدی آمار تردد خودروها در محورهای استان

مدیر مرکز مدیریت راههای خراسان رضوی از کاهش 5 درصدی آمار تردد خودروها در محورهای اصلی و شریانی استان در هفته اول بهمن خبر داد.

محمد سیاسی گفت: در هفت روز ابتدایی بهمن آمار تردد در محورهای اصلی استان به 981هزار و 182 تردد رسیدکه از این میزان 810 هزارو 355 گذر معادل 82.6 درصد مربوط به خودروهای سبک بود.

وی بیشترین حجم تردد را مربوط به محور مشهد- چناران با 258هزار و 875 گذر دانست و افزود: پس از آن محورهای مشهد - باغچه با 125هزار و 896 و باغچه - نیشابور با 123هزارو 517تردد، پرگذرترین محورهای استان بودند.

سیاسی گفت: بیشترین تعداد تردد در فاصله زمانی ساعات 16الی 17روز اول بهمن به میزان15هزار و 784موردثبت شده است و همچنین روزهای شنبه اول و سه شنبه چهارم بهمن را به عنوان پرتردد روزهای هفته گذشته در محورهای استان شناخته شدند.

وی استانهای مازندران، فارس و قم را به عنوان پرترددترین استانهای کشور در طول این دوره عنوان کرد و افزود: در هفته منتهی به هفتم بهمن تعداد 28میلیون و 665هزار و 98 موردتردد در کل کشور به ثبت رسیده که استان خراسان رضوی شش پله بالاتر از استان تهران و با قرار گرفتن در جایگاه سیزدهم کشور 3.42 درصد این آمار را به خود اختصاص داده است.

تردد در محورهای فریمان و تربت جام تنها با زنجیرچرخ میسر است

مرکز مدیریت راه های خراسان رضوی اعلام کرد که با توجه به بارش برف در محورهای منتهی به شهرستان های فریمان و تربت جام و لغزندگی شدید سطح محور، تردد در این مسیرها تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

مرکز مدیریت راه های خراسان رضوی اعلام کرد: با توجه به بارش برف در محورهای های منتهی به شهرستان های مشهد، درگز، فریمان و کلات و گردنه های مالکی و کله مل در محورهای شهرستان تربت جام و انجام عملیات برفروبی و نمک پاشی در این محدوده، لازم است خودروهای عبوری از این محورها با رعایت کلیه قوانین رانندگی و سرعت مطمئنه در مسیر خود تردد کنند.

بارش باران در محورهای منتهی به صالح‌آباد و وزش باد شدید در محورهای منتهی به شهرستان درگز اعلام شده است.

همچنین براساس این اطلاعیه بدلیل وجود مه شدید در محورهای منتهی به شهرستان های باخرز و درگز و همچنین گردنه خماری در محور تربت حیدریه - باغچه، تردد در این مسیر ها با کندی صورت می گیرد.

شایان ذکر است، وضعیت سایر مسیرهای استان عادی است و تردد در آنها به صورت روان جریان دارد.