100 پروژه برقرسانی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

محمد علی ضامن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 58 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تعداد خانوار های بهره مند از این پروژه ها را هشت هزار و 819 خانوار عنوان کرد و افزود: برای اجرای این پروژه ها 46.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط، 68.9 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 57 پست برق ایجاد شده است.

وی به اجرای 28 پروژه در شهرستان بیرجند اشاره کرد و بیان داشت: یک میلیارد و 497 میلیون ریال اعتبار برای پروژه های این شهرستان هزینه شده است.

ضامن بیان کرد: همچنین 32 پروژه در قاین، هفت پروژه در فردوس، 14 پروژه نهبندان، هشت پروژه سربیشه، شش پروژه سرایان، سه پروژه درمیان و سه پروژه در بشرویه افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال 27 روستای استان از نعمت برق برخوردار می شوند، ادامه داد : 11 روستای بیرجند، 9 روستای نهبندان، سه روستای سربیشه، یک روستای سرایان، دو روستای درمیان و یک روستای بشرویه در دهه فجر امسال از نعمت برق برخوردار می شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی توسعه شبکه برق 23 روستای استان، برق رسانی به 18 پروژه مسکن مهر استان، روشنایی 11 مرود از معابر را از دیگر پروژه های شرکت برق استان در دهه فجر عنوان کرد.