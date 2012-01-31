مهمانداران هواپیما در حمایت از مصدومین احتمالی نقش به سزایی دارند

محمدعلی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه بخشی از حوادثی که در کشور شاهد آن هستیم به حوادث هوایی بر میگردد، بنابراین به برقراری روابط دو سویه با مسئولان هواپیما قرار شد که به مهمانداران هواپیما آموزشهای لازم در زمینه فوریتهای پزشکی داده شود.
وی با اشاره به اینکه آشنایی مهمانداران هواپیما با فوریتهای پزشکی برای نخستین بار در استان اصفهان صورت میگیرد، بیان داشت: این آموزش در قالب طرح بها یا بسیج همگانی احیا که همان آموزشهای احیای قلبی ریوی پایه است بنا نهاده شد.
مسئول واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان اصفهان تصریح کرد: دوره آموزشی ویژه مهمانداران هواپیما به درخواست هواپیمایی هسا تشکیل شد که این مرکز آمادگی خود را برای آموزش تمام مهمانداران هواپیمایی در سطح استان اصفهان اعلام میکند.
وی اضافه کرد: سه گروه هدف با اولویت یک، دو،سه داریم که مهماندار هواپیما جزو گروه اول محسوب میشوند.
هاشمی گفت: از آنجایی که در پرواز دسترسی به خدمات پزشکی در حداقل است این افراد میتوانند نقش بسزایی در انجام اقدامات اولیه و حمایتهای حیاتی پایه برای بیماران ومصدومین احتمالی حوادث داشته باشد.
وی تاکید کرد: با توجه به علاقهمندی و درخواست مهمانداران هواپیمایی، قرار است در آینده دورههای کاملتری با محوریت آشنایی و استفاده از تجهیزات حمایتهای حیاتی پایه، برای این گروه هدف تشکیل شود .
مسئول واحد آموزش فوریتهای پزشکی شهرستان اصفهان با بیان اینکه این دوره آموزشی به صورت رایگان برگزار شد، تصریح کرد: در پایان به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در این دوره آموزشی به همراه بستهها و لوحهای فشرده آموزشی اعطا شد.
وی اظهار داشت: مهمانداران هواپیمایی هسا به مدت شش ساعت آموزشهای تئوری و عملی را گذراندند.
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