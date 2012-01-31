شورایاران زبان گویایی محلات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی ، مسئول ستاد هماهنگی شوراهای محلات شهر تهران صبح روز سه شنبه در چهارصد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر با اشاره به این که یکسال و نیم است که گزارش شورایاری ها به شورا داده می شود گفت: این گزارشها در دست چاپ هستند و قرار است تا پیش از پایان سال منتشر شود که می تواند در کنار گزارشهای رسمی مدیریتها به کار گرفته شود و آنچه امروز می بینیم نشان دهنده تعامل میان شورا و شورایاریهاست.

وی با اشاره به تاریخچه ای از فعالیت شورایاریها از دوره اول تا کنون گفت: تلاش های زیادی برای این کار انجام گرفته است و به ویژه آقای شیبانی نقش مهمی در دوره سوم برای حمایت از شورایاری ها انجام دادند تا به امروز شاهد هستیم که در 374 محله تهران شورایاران فعال هستند.

بیش از صد بار موضوع شوراها تاکید شده است

مسجد جامعی تصریح کرد: نظام مشارکت فراگیر در امور ، محصول خواست امام (ره) بود و این که کار را به مردم واگذار کنیم و قدرت متمرکز به قدرت منتشر تبدیل شود و همه مردم از سطح محلات در سرنوشت خود تاثیر داشته باشند. اکنون می بینیم که یکی از تفاوتهای مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون قبلی در توجه به شوراهاست که بیش از صد بار به آن تاکید شده است.

شورایاران زبان گویای محلات هستند

وی با بیان این که شورایاران زبان گویای محلات هستند ، افزود: شورا از طریق سه هزار و 740 نفر با شهر ارتباط برقرار می کند و به همین دلیل باید مشکلات آنها مورد توجه قرار گیرد. با بررسی که انجام شد 70 درصد مشکلات این حوزه با شهرداری های مناطق است که قابل حل است و به همین دلیل باید توانمندی های آنان را افزایش دهیم.

تدوین برنامه سالانه برای شورایاری ها

این عضو شورا ادامه داد: یکی از اقداماتی که در حوزه نظارتی برای شورایاریها پیش بینی شده و جایگاه درستی را برای آنان ترسیم کرد تدوین برنامه سالانه و تصویب و تخصیص اعتبار برای آنان بود که طی دو سال متوالی بودجه بر اساس همکاری مشترک شهرداری مناطق با شورایاران و امضای مشترک آنان به انجام می رسد.

وی ادامه داد : شورایاری ها جدا از جایگاه قانونی به عنوان یک نهاد اجتماعی توانستند جایگاه خود را اثبات و ضرورت وجود خود را نشان دهند که از مصادیق آن این است که قبل از برنامه پنجم که الزام مدیریت یکپارچه ذکر شده بود و امروز این الزام برداشته شده است. با این حال نمایندگان دستگاه ها این احساس مشارکت را دارند و در جلسات شرکت می کنند و باور دارند که بدون این همکاری کار پیش نمی رود.

به گفته این عضو شورای شهر تهران، شورایاریها واسطه ای بین اعضای شورای شهر و شهروندان هستند و می توانند به خوبی مشکلات محلات را به ما منتقل کنند زیرا آنها در کف خیابان و در دل مردم هستند.

وی با اشاره به نقش نظارتی شورایاری ها گفت: تلاش کرده ایم قدرت اجرایی شورایاری ها را افزایش داده و برخی از مشکلات بدون واسطه شورا بین شورایاری ها و شهرداری ها حل شود.