مسابقات قرآن و عترت بسیج دانش آموزی بیارجمند برگزار شد

علی اصغر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این مسابقات به منظور ترغیب و تشویق دانش آموزان به انس بیشتر با قرآن و به صورت مجزا در نمازخانه های دبیرستانهای دخترانه کوثر و پسرانه شهید اشرفی اصفهانی بیارجمند برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این مسابقات 35 نفر از خواهران و 27 نفر از برادران در رشته مفاهیم، قرائت، عترت و حفظ به رقابت پرداختند، گفت: مسابقات قرآن و عترت در قالب منطقه ای برگزار شده است.

فرمانده بسیج دانش آموزی شهید فهمیده میامی افزود: منتخبین این مرحله به مسابقات قرآن و عترت بسیج دانش آموزی استان که در بهمن ماه در مرکز استان برگزار می شود، اعزام می شوند.

رجبی اظهار داشت: عباسی در رشته قرائت و مهدیه کریمی در رشته مفاهیم و محمدحسین بخشی در رشته قرائت و احسان باقری در رشته مفاهیم و در رشته عترت امیر بیگی، عناوین نخست این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.