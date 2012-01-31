450 مصوبه کمیته زنان و خانواده در دهه فجر اجرایی می شود

روح انگیز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیته امور بانوان در دهه فجر، برنامه های متعددی در سراسر استان ، در راستای جشن بزرگ انقلاب برگزار می کند.

وی تصریح کرد: غبار روبی گلزار شهدا، ختم قران کریم در سراسر استان به شکرانه پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری آثار زنان هنرمند در سه شهرستان اردل، بروجن، لردگان، برگزاری نشست های تخصصی با عناوین زن و خانواده در انقلاب و... از برنامه های شاخص دهه فجر در این استان است.

کرمی ادامه داد:همایش روز 13 بهمن در لردگان، شهرکرد، بروجن، فارسان، کیار، اردل به مناسبت سالگرد امامت امام زمان (عج)با عنوان انقلاب اسلامی و استراتژی انقلاب مهدوی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه جشنواره پخت غذاهای سنتی در شش شهرستان صورت می گیرد، بیان داشت: افراد داوطلب می توانند به سازمان فنی و حرفه ای برای ثبت نام در این جشنواره مراجعه کنند.

کرمی تاکید کرد: در بیش از 15 روستا محروم این استان جشن های مخصوص بانوان برگزار می شود.

وی افزود: 17 بهمن از بانوان برگزیده این استان تجلیل می شود.



