کارگاه خاطره نویسی دفاع مقدس و انقلاب برگزار می شود

میترا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کارگاه به همت حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد و دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری کشور با حضور محمد قاسمی پور 13 و 14 بهمن ماه جاری در حوزه هنری این استان برگزار می شود.

وی بیان کرد: قاسمی پور کارشناس تاریخ شفاهی و ادبیات مقاومت امور استانهای حوزه هنری کشور و دارای کارشناسی ارشد پژوهش هنر است.

رفیعی افزود: وی حدود 10سال مسئول واحد تحقیق و انتشارات موسسه روایت فتح بوده است.

وی عنوان کرد: حدود 15 نفر از فعالان عرصه خاطره نویسی تاریخ شفاهی استان در این کارگاه شرکت می کنند.

رفیعی بیان داشت: این کارگاه با هدف ارتقای سطح دانش خاطره نویسان استان برگزار می شود.

وی یادآور شد: پیش از این مرحله مقدماتی این کارگاه در آذرماه گذشته برگزار شده بود.