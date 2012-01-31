عکسهای مونتاژ شده تلاش کاوشگرهای ناسا/ منظومه خورشیدی در یک نگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگرهایی که در مدار سیارات مختلف منظومه خورشیدی قرار دارند تاکنون توانسته اند تصاویری تماشایی از سیارات محل ماموریت خود تهیه کنند. به ویژه کاوشگر وویاجر که اکنون به مرزهای منظومه خورشیدی رسیده است با عبور از کنار تمام سیارات توانسته از اجرامی که در اطراف خورشید می گردند عکسبرداری کند.

اکنون مجله نشنال جغرافی تصاویری را منتشر کرده است که با ترکیب این عکسها نمایی تماشایی از منظومه خورشیدی را ارائه می کنند.

منظومه خورشیدی مونتاژ شده

این مونتاژ تصاویر فضاپیمای وویاجر، 8 سیاره به اضافه چهار قمر مشتری و سحابی گل کاغذی (Rosette Nebula) را نشان می دهد که از افق قمر زمین دیده می شوند. علاوه بر سیارات و قمرهایی که در این عکس مونتاژ شده دیده می شوند، منظومه خورشیدی ما از یک ستاره، سیارکها، ستارگان دنباله دار و خرده سیاراتی چون پلوتون تشکیل شده است.

سیاره مریخ

هرچند مریخ یکی از نزدیکترین همسایگان زمین است باوجود این، هنوز 69 میلیون کیلومتر از ما فاصله دارد. این نشان می دهد که منظومه خورشیدی تا چه حد وسیع است. این دانشمندان در سالهای اخیر درباره اسرار آب و هوای مریخ و شواهدی از حضور آب در سیاره سرخ مطالعه کرده اند.

شفق در زحل



رگبارهای ذراتی بارداری که از خورشید به میدان مغناطیسی زحل برخورد می کنند در قطب جنوب عروس منظومه خورشیدی یک شفق تماشایی ایجاد کرده اند.

درحالی که دوره زندگی شفقهای قطبی زمینی کوتاه است شفقهای زحل می توانند روزها باقی بمانند. دانشمندان با ترکیب تصاویری که تلسکوپ هابل به مدت چند روز از این سیاره گرفته است به این عکس رسیدند.

قمرهای پلوتون

زمانی پلوتون به عنوان یک سیاره واقعی شناخته می شد اما اکنون در گروه بیش از 40 خرده سیاره ای که در منظومه ما وجود دارند طبقه بندی می شود. این خرده سیاره یا سیاره کوتوله دارای سه قمر شناخته شده است که عبارتند از "شارون"، "نیکس" و "هیدرا".

پلوتون عضو گروهی از اجرامی است که در منطقه ای واقع در پشت سیاره نپتون به نام "کمربند کویپر" قرار دارند.

سیاره مشتری

این سیاره به نام پادشاه رب النوع های رومیان باستان، "ژوپیتر" نامگذاری شده است. مشتری، یک سیاره غول پیکر گازی در منظومه خورشیدی است.

سیارت به صف

این عکس از مونتاژ تصاویری به دست آمده که فضاپیماهای مختلف ناسا در ماموریتهای خود تهیه کرده اند و ترتیب سیارات را در منظومه خورشیدی نشان می دهد. به طوریکه، عطارد که نزدیکترین سیاره به خورشید است جلوتر از همه قرار گرفته است و پس از آن، زهره دیده می شود. در ادامه، زحل، مشتری، مریخ، زمین به همراه قمرش (ماه)، اورانوس و نپتون پشت سر زهره قرار دارند.