سید جمال ساداتیان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم نهم بهمن ماه تحویل جشنواره فجر شد و با برنامه‌ریزی اعلام شده 17 بهمن ماه در برج میلاد برای منتقدان و اهالی رسانه به روی پرده می‌رود.

"برف روی کاج‌ها" با بازی مهناز افشار، ویشکا آسایش، صابر ابر، حسین پاکدل، حسن معجونی، آناهیتا افشار، الهام کردا و با حضور شیرین یزدان‌بخش روایت می‌شود.

تهیه‌کنندگی این فیلم برعهده سید جمال ساداتیان است و عوامل تولید عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، صدابردار: ایرج شهزادی، طراح صحنه و لباس: غزاله معتمد، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی تیموری، منشی صحنه: مرجان تاجیک، مشاور رسانه‌ای: آرامه اعتمادی، عکاس: محمد حسین ساداتیان و تدارکات: امیر نوروزی.

پیمان معادی فیلمنامه‌نویس "کافه ستاره" است و بازی در فیلم‌های سینمایی "درباره الی..." و "جدایی نادر از سیمین" را در کارنامه دارد.