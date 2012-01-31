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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

ساداتیان در گفتگو با مهر:

"برف روی کاج‌ها" تحویل جشنواره شد

"برف روی کاج‌ها" تحویل جشنواره شد

تهیه‌کننده "برف روی کاجها" ساخته پیمان معادی از ارائه نسخه نهایی فیلم به دفتر جشنواره فجر خبر داد.

سید جمال ساداتیان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم نهم بهمن ماه تحویل جشنواره فجر شد و با برنامه‌ریزی اعلام شده 17 بهمن ماه در برج میلاد برای منتقدان و اهالی رسانه به روی پرده می‌رود.

"برف روی کاج‌ها" با بازی مهناز افشار، ویشکا آسایش، صابر ابر، حسین پاکدل، حسن معجونی، آناهیتا افشار، الهام کردا و با حضور شیرین یزدان‌بخش روایت می‌شود.

تهیه‌کنندگی این فیلم  برعهده سید جمال ساداتیان است و عوامل تولید عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، صدابردار: ایرج شهزادی، طراح صحنه و لباس: غزاله معتمد، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی تیموری، منشی صحنه: مرجان  تاجیک، مشاور رسانه‌ای: آرامه اعتمادی، عکاس: محمد حسین ساداتیان و تدارکات: امیر نوروزی.

پیمان معادی فیلمنامه‌نویس "کافه ستاره" است و بازی در فیلم‌های سینمایی "درباره الی..." و "جدایی نادر از سیمین" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1521860

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