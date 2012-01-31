افتتاح 14 پروژه آب و فاضلاب/ بهره برداری از 42 طرح برقرسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی از افتتاح 14 پروژه آب و فاضلاب در دهه فجر امسال خبرداد و گفت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

سید ابراهیم علوی افزود: با افتتاح این پروژه ها 83 هزار نفر از شهروندان استان از خدمات جدید آب و فاضلاب و یا ارتقاء خدمات قبلی برخوردار خواهند شد.

وی افزود: آبرسانی مسکن مهر گلستان شهر و مسکن مهر جاجرم با اعتباری بالغ بر 32 میلیارد و 550 میلیون ریال و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در دو شهر بجنورد و اسفراین با نصب بیش از 2 هزار 100 فقره انشعاب فاضلاب با اعتباری بالغ بر 19 میلیارد و 800 میلیون ریال از مهمترین پروژه هایی هستند که در این ایام مبارک به بهره برداری خواهند رسد.

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی 5 شهر بجنورد، اسفراین، فاروج، قاضی و پیش قلعه ، بازسازی تاسیسات آب رسانی شهر شیروان، تجهیز و حصارکشی چاه شماره 9 در فاروج و تجهیز و حصار کشی چاه شهر پیش قلعه، آب رسانی به شهر راز و تجهیز آزمایشگاه شهر جاجرم از دیگر پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر امسال هستند.

علوی یادآور شد: با بهره برداری از این طرح ها 20 درصد جمعیت شهری استان از خدمات جدید آب و فاضلاب و یا ارتقاء آن برخوردار خواهند شد.



بهره برداری از 42 طرح برق رسانی در دهه فجر امسال

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر، 42 طرح برق رسانی در خراسان شمالی با اعتبار حدود 20 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی با بیان این خبر گفت: این طرح ها شامل ترمیم و اصلاح شبکه، تامین برق، احداث شبکه 20 کیلو ولت دو مداره و احداث شبکه فشار متوسط زمینی خواهد بود.

قربانعلی علی نیا بیشترین تعداد طرح قابل بهره برداری را با 13 مورد به شهرستان شیروان مربوط دانست و افزود: در ایام الله دهه فجر امسال همچنین 12 طرح در شهرستان اسفراین، 5 طرح در شهرستان فاروج، 3 طرح در شهرستان گرمه، 2 طرح در شهرستان جاجرم و 2 طرح نیز در شهرستان مانه و سملقان به بهره برداری می رسد.

وی تعداد طرح های قابل بهره برداری در مرکز استان را نیز 5 مورد ذکر کرد و اظهار داشت: تامین برق روستاهای کلاته اورازگلدی، کلاته مله، کلاته درویش، کلاته مصرایشان و احداث شبکه 20 کیلو ولت دومداره از پست بدرانلو تا گلستان شهر از جمله طرح های قابل بهره برداری در دهه فجر شهرستان بجنورد است.

این مسئول حجم ریالی این پروژه ها را نیز 19 میلیارد و 474 میلیون ریال عنوان کرد.

بهره برداری از2 طرح توانبخشی بهزیستی استان در دهه فجر

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان شمالی از بهره برداری 2 طرح توانبخشی در دهه فجر در این استان خبرداد.

حسین خلیل زاده گفت: یک مرکز آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی در اسفراین با ظرفیت 50نفر در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این مرکز با هزینه کرد95میلیون ریال توسط بخش خصوصی خدمات آموزشی ، گفتاردرمانی ، روانشناسی و مددکاری به معلولین ذهنی زیر 14سال می دهد.

خلیل زاده عنوان کرد : یک مرکز پیگیری درمان در منزل به بیماران روانی مزمن نیز در مانه و سملقان در دهه فجر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی گفت: این مرکز با ظرفیت اسمی 50نفر و با هزینه کرد چهل میلیون ریال توسط بخش خصوصی خدمات دارویی، پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری را به بیماران روانی مزمن تحت پوشش ارائه می دهد.

گفتنی است: هم اکنون 4 هزار 19 معلول ذهنی زیر 14 سال از 16 مرکز و یک هزار و 120 بیمار روانی از 6مرکز در استان خدمات می گیرند.