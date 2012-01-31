«زبان تصویر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیل قالبهای مطالعه زبانی و ادبی از دیرباز تا امروز، امکان تامل و رویش معیارهای بلاغی از زمینه زبان و ادب فارسی را که به طور طبیعی همگونیهایی نیز با نظریههای زبانی و ادبی دیگران خواهد داشت، زدوده است. یکی از پرسشهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که آیا زبان به عنوان ابزار ارتباط مستقیم و غیرزیباییشناسانه میتواند با ادبیات که اغلب ویژگیهای هنری آن مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد، ترکیب شود و زبان ادبی یعنی همان زبان تصویری را به وجود آورد؟
فضیلت در این کتاب به تبیین دلیلهایی که برای پاسخ مثبت به این سئوال وجود دارد، میپردازد. شاید بدیهیترین دلیل این است که زبان و ادبیات، هر دو کارکرد ارتباطی دارند. با این توضیح که در زبان، محتوای ارتباط یا پیام، مورد توجه است و در ادبیات شیوه و شکل ارتباط و ارائه پیام. اگر زبان ادبی را به سبب اثرگذاری عمیق و فراهنجار آن زبان برتر بدانیم، 3 شاخه معانی، بیان و بدیع را باید از زیرگروههای آن به شمار آوریم که از آن میان، کتاب «زبان تصویر» به ارتباط از طریق تخیل یا علم بیان میپردازد.
«زبان تصویر» شامل 5 فصل کلی «بیان»، «استعاره»، «مجاز»، «کنایه» و «گونههای پیرابیانی» است. در فصل ابتدایی کتاب مطالب و مفاهیمی مانند زبان و بیان، استقلال بیان، تشبیه، کارکرد شبیهسازی ادبی، ارزش تشبیه، طبقهبندی تشبیه، کارکردهای معنایی تشبیه، سبکسازی تشبیه تمثیل، پایههای تشبیه و ... درج شده است. در فصل دوم هم که عنوان آن استعاره است، مطالبی درباره دیدگاه کلاسیک، استعاره در شرق، اغراق در استعاره، استعاره مرکب، انواع استعاره در غرب، استعاره کنایی، پایههای استعاره، گونههای استعاره، استعاره اصلیه و تبعیه، انسانانگاری، جاندار انگاری و ... آمده است.
فصل سوم هم که درباره مجاز است، حجم کمتری نسبت به دیگر فصول کتاب دارد. در این فصل درباره موضوعاتی چون مجاز مرسل، مجاز و زبان، قرینههای مجاز، طبقهبندی حقیقت و مجاز، گونههای مجاز از نظر علاقه، فرق استعاره و مجاز و ... به قلم فضیلت نوشته شده است. در فصل چهارم هم عنصر کنایه مورد بررسی قرار گرفته و گونههای کنایه، طبقهبندی دستوری کنایه، علاقه موقعیت، نقش ارتباطی کنایه، شکل و محتوای کنایه، کنایه در غرب و ... تحلیل شدهاند. نویسنده در فصل پنجم و پایانی کتاب هم به گونههای پیرابیانی پرداخته و انواع نماد، زمینه ذهنی نماد، نماد و تمثیل، تمثیل در غرب، حکمت، حکایت، کهن الگو، افسانه، ویژگیهای تصویری کهن الگو، پیش الگو و ... را از نظر میگذراند.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
استعاره برپایه نظریه ارسطو در کتاب فن خطابه باید مانند القاب مناسب باشد. بدین معنی که باید با امری که بر آن دلالت دارد انطباق و ارتباط داشته باشد. زیرا اگر چنین وضعی نداشته باشد، عدم تناسب آن آشکار میگردد. لزوم هماهنگی بین دو امر با قرار دادن آنها در کنار یکدیگر تائید میشود. این موضوع مثل آن است که از خود بپرسیم چه لباسی مناسب پیران است. بیگمان ردای شگرفی که برازنده جوانان است مناسب پیران نیست. اگر خواستید از کسی تعریف کنید باید استعاره خود را از چیزی بهتر از آن زمینه برگزینید و اگر قصد بیاعتبار کردن را دارید، استعاره را از چیزی بدتر در همان زمینه انتخاب کنید.
این کتاب با 203 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 5 هزار و 500 تومان منتشر شده است.
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