به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش حجم اطلاعات در عصر حاضر، دسترسی و بررسی اطلاعات در قالبهای مختلفی چون تصمیم‌گیری کارشناسان و مدیران سازمان‌ها در زمان معین با مشکلاتی مواجه است و وجود ابزاری که خلاصه اطلاعات ورودی به سازمان را تهیه کند بیش از پیش اهمیت یافته است؛ ازاین رو دبیرخانه شورایعالی اطلاع‌رسانی با توجه به نیاز کشور برای تولید یک سیستم "خلاصه‌ساز" پیشگام شده و از افراد و شرکتهای خصوصی که در این حوزه دارای سابقه فعالیت یا دارای محصول هستند دعوت به همکاری کرده است.

خلاصه‌ساز برنامه‌ای است که نسخه مختصرتری از متن را تولید می‌کند به طوری که مهم‌ترین نکات متن در این نسخه آورده می شود؛ این برنامه را می‌توان براساس دامنه عملکرد و شیوه تولید خلاصه دسته ‌بندی کرد و اگر دامنه عملکرد تنها یک سند متنی یکپارچه باشد، خلاصه‌سازی تک سندی است و اگر دامنه عملکرد بیش از یک سند متنی باشد خلاصه‌سازی چند سندی خواهد بود.

از جمله کاربران سیستم خلاصه‌ساز خبرگزاری‌ها، مدیران سازمان‌های دولتی و خصوصی و افراد فعال در سیستم‌های مدیریت اطلاعات هستند.

دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی امیدوار است که انجام طرح حاضر و ارائه آن به صورت برون‌خط و برخط گامی درجهت نشر هرچه بیشتر زبان فارسی باشد و همچنین بر میزان و کیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی دراین حوزه و حوزه‌های مشابه پردازش زبان افزوده شود.

به گزارش مهر، تمامی نیازمندی‌ها و شرایط ارائه سیستم یاد شده در وبگاه دبیرخانه شورایعالی اطلاع رسانی موجود است و متقاضیان حداکثر تا تاریخ 17 بهمن سال جاری زمان دارند پیشنهادهای خود را به دبیرخانه شورایعالی اطلاع‌رسانی ارسال کنند.