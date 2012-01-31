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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

پیگیری مهر/

قطعی آب شهر سقز بر طرف شد

قطعی آب شهر سقز بر طرف شد

سقز - خبرگزاری مهر: بعد از گذشت نزدیک به دو شبانه روز مشکل قطعی آب شرب سقز برطرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که آب شرب شهر سقز از صبح روز دوشنبه قطع شده بود بعد از تلاش جدی شرکت آب و فاضلاب شهری سقز این مشکل ظهر سه شنبه رفع شد و هم اکنون آب در شبکه آبرسانی این شهر جاری شده است

مدیر عامل شرکت آبفار شهرستان سقز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به دلیل ترکیدگی لوله انتقال، آب شرب بخشی از شهر سقز از صبح روز گذشته قطع شده بود که علیرغم وضعیت نامناسب جوی با تلاش و جدیت نیروهای شرکت آبفار این مشکل برطرف شد.

مظفر صالحی یادآور شد: وضعیت شرایط جوی و همچنین عدم دسترسی مناسب به محل ترکیدگی زمان رفع این مشکل را طولانی کرد ولی در نهایت این مشکل برطرف شد و خوشبختانه در حال حاضر تمامی خانوارهای شهر سقز از آب آشامیدنی برخوردار هستند.

وی در پایان گفت: کاهش جدی دمای هوا و یخ زدگی عامل اصلی ترکیدگی لوله انتقال بود که تمهیدات لازم در راستای جلوگیری از بروز این مشکل صورت گرفته است و انتظار می رود که با این اقدام دیگر شاهد ترکیدگی و بروز مشکلات این چنینی در شهر سقز نباشیم.

ترکیدگی لوله و قطع آب آشامیدنی شهر سقز نه تنها روز گذشته و امروز بلکه چندین بار دیگر نیز در سال جاری روی داده است و مردم مجبورند در مواقع این چنین از آب چاه استفاده کنند.

کد مطلب 1521869

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